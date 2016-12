Nadal recupera sensacions per al 2017: guanya el torneig d'exhibició d'Abu Dhabi

Malgrat que el torneig d'Abu Dhabi no compta per al circuit ATP, Rafael Nadal surt reforçat dels tres dies de competició que serveixen per tancar el 2016. El manacorí ha guanyat el torneig d'exhibició i arrenca el nou any amb confiança. En el tercer partit Nadal ha superat el belga David Goffin per 6-4 i 7-6. Un triomf que arriba després de superar Thomas Berdych i Milos Raonic, cedint únicament un set en els tres duels. L'escocès Andy Murray ha quedat tercer d'una cita que reparteix 250.000 dòlars i aplega sis de les millors raquetes del moment.

Amb aquest triomf, Nadal ha sumat quatre victòries en les nou edicions que s'han disputat fins ara. "Aquests tres dies, jugant a aquest nivell, m'aniran molt bé de cara a la resta de la temporada", ha admès el manacorí en acabar el duel amb Goffin.