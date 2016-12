Neymar: "No fa falta una Pilota d'Or per ser una llegenda"

El blaugrana Neymar no està obsessionat en la Pilota d'Or. Almenys, això és el que ha repetit una vegada i una altra en una entrevista amb la Lliga de Futbol Professional. Per al brasiler, aconseguir aquest guardó a dia d'avui és molt difícil perquè es viu en l'era de Leo Messi. "Clar que és un objectiu, guanyar-lo, però no és una cosa per la qual mori. Si no guanyo la Pilota d'Or no passa res, no jugo al futbol per guanyar-la, sinó per ser feliç", ha explicat l'atacant barcelonista. Neymar ha admès que aquest títol només el pot guanyar un jugador cada temporada i ara mateix "Leo és el millor". El davanter brasiler no ha escatimat en elogis cap a l'argentí: "El respectem i per a mi és un honor ser el seu company".

Més enllà de la seva excel·lent relació amb Messi i l'admiració que li professa, Neymar té clar que el Barça està fent "història" actulament, i ha tret ferro als problemes de cara a gol que ha tingut durant els últims dos mesos. Andrés Iniesta també s'ha endut paraules d'elogi de Neymar, qui considera que el manxec "és el millor migcampista" que ha vist jugar. "Per ser una llegenda no fa falta una Pilota d'Or", ha dit en referència al joc d'Iniesta, un futbolista amb una "elegància" i "classe" que el fa "diferent" a la resta de jugadors.

El futbolista del Barça té clar que es pot repetir el que es va viure el 2015, quan el Barça va perdre a Anoeta, però a partir de llavors va remuntar fins endur-se el triplet. " Ho volem guanyar tot", ha sentenciat el jugador amb ambició.