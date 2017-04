La normalitat de Rafa Nadal

Àlex Corretja li preguntava a Rafa Nadal quina era la clau del seu èxit, i el manacorí responia, sense pensar-s’ho gaire, que era la “normalitat”: “Sense donar excessiva importància a la victòria i acceptant amb tranquil·litat la derrota”. L’extenista escoltava amb atenció les respostes d’un jugador que, a punt de complir 31 anys, és conscient que és al tram final de la seva carrera esportiva però que viu un moment de forma dolç. Nadal parlava com a flamant guanyador del Barcelona Open Banc Sabadell, títol que ja ha aixecat deu vegades, el que ho ha fet més cops de tota la història del torneig. Ahir contra l’austríac Dominic Thiem, en dos sets (6-4 i 6-1) i amb una hora i mitja de partit.

El tenista va aixecar el títol a la seva pista, la central del Reial Club de Tenis Barcelona-1899, rebatejada en honor seu. Ho va fer en un partit que va començar força igualat però que es va decantar a favor seu al final del primer set, amb un trencament que servia per endur-se la primera mànega. Allò va empetitir el seu rival, que ho estava donant tot, però que veia que el seu tenis no era suficient, encara que jugués amb força i busqués cops guanyadors a cada punt. Nadal es va convertir, d’alguna manera, en un frontó que tornava totes les pilotes. I Thiem es desesperava veient que, com més s’hi esforçava, més estèril era el seu joc.

La final es presentava apassionant entre dos especialistes en terra batuda. Sobretot Nadal, que està fent un inici de 2017 brillant. Després de tres finals perdudes sobre pista ràpida, Nadal es va retrobar amb la victòria a Montecarlo, aconseguint el seu desè Masters 1000 del principat. Ara ja té a la butxaca el seu desè Godó i d’aquí un mes buscarà també la desena corona a Roland Garros. “És l’inici sobre terra somiat i significa molt aconseguir el desè títol aquí, al meu club i amb els meus. Estic content i emocionat. És un torneig històric, molt considerat pels tenistes del circuit. Aquí es juga en un club i es respira tenis de debò. Guanyar sempre és especial”, comentava.

Thiem arribava a Barcelona amb l’aval del novè lloc al rànquing ATP i com un dels tenistes amb més projecció del circuit. Als 23 anys ja acumula vuit victòries i sis d’aquestes sobre terra batuda. A les semifinals, l’austríac va fer fora el número u del món, l’escocès Andy Murray. A la final, però, no va tenir res a fer contra el tenista més premiat del Godó. “El primer set era vital -va explicar Nadal-. Sabia que estava igualat encara que jo tingués més oportunitats a favor meu. Per això l’he celebrat amb energia. Sabia que calia seguir igual”.

I Nadal ho va saber fer, seguir igual, mantenir la intensitat contra un rival que veia com el títol se li estava escapant. El break al final del primer set va ser un cop dur per a Thiem, però la garrotada definitiva van ser els dos trencaments seguits a l’inici del segon set. En un tres i no res va passar del 2-1 en contra al 5-1. I en el següent servei, Nadal no va perdonar.

Un 10 a la piscina

Per desena vegada, Nadal va tastar l’aigua de la piscina del club, un honor que es concedeix al guanyador del Barcelona Open Banc Sabadell. En aquest cas, va ser un final de festa acompanyat dels aplegapilotes del torneig, que també hi van saltar amb cartolines on es llegia el número 10. La puntuació que mereix el rei del Godó.