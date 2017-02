La nova vida del Purito: “M’encanta el meu rol”

Joaquim Rodríguez ha canviat el mallot per l’americana. Almenys quan l’ocasió ho requereix. El Purito, un dels esportistes catalans més exitosos dels últims anys, acaba de penjar la bicicleta de carretera després de 16 anys com a professional en què ha aconseguit pujar al podi al Giro, el Tour i la Vuelta (un total de 14 victòries d’etapa entre les tres), ha sumat dues medalles mundials i ha liderat tres anys el rànquing mundial UCI.

El de Parets, que segueix residint a Andorra, on per segon any hi organitzarà la seva pròpia marxa cicloturista, ha entrat a la disciplina del nou equip Bahrain-Merida, liderat per l’italià Vincenzo Nibali. Allà li van donar l’oportunitat de continuar corrent al seu ritme després de tancar el que havia de ser el seu últim any amb mal gust de boca ( es va acomiadar als Jocs de Rio amb una gran 6è lloc després de rebre un homenatge del pilot al Tour, però el seu anterior equip el va obligar a seguir corrent tot i haver deixat d’entrenar-se) o integrar-se directament a l’equip tècnic. I després de les concentracions de pretemporada, va dir prou definitivament.

“Estar amb l’equip no costa, el que costa és arribar a casa i saber que has de cuidar-te, entrenar-te molt fort, després estar mesos fora de casa... Un altre any no sé si hauria sigut capaç de fer-ho, almenys al 100%. Al 60%, sense estar al meu lloc, tenia claríssim que no tornaria”, explica el català, de visita a Barcelona per a la presentació de l’estudi biomecànic Younext Bike.

Rodríguez, de 37 anys, ha començat amb un paper de mentor molt poc habitual en el ciclisme d’elit. “El rol que tinc ara m’encanta. Tinc la llibertat de poder fer més o menys el que vull. Ajudo els joves a adaptar-se a l’equip [la setmana passada va ser al País Basc entrenant-se amb el debutant Jon Ander Insausti] i soc la veu dels corredors davant del mànager de l’equip. Puc marxar al Teide a entrenar-me amb els companys, tinc tot el material de l’equip, i el que veig que es pot millorar, per sort l’equip m’ha fitxat per poder-ho canviar”, explica el català, que del que està més content és de poder “adaptar-se” a la vida dels seus dos fills, “i que no siguin els fills els que s’adaptin al seu pare”. “Ara quan soc a casa, soc a casa”, celebra.

Amb tot, el Purito no ha deixat de pedalar i no trigarà a posar-se de nou un dorsal. Com a ambaixador de la marca de bicicletes Merida, competirà en bicicleta de muntanya (BTT) juntament amb una altra llegenda del ciclisme català, el medallista olímpic de BTT José Antonio Hermida, que també ha anunciat que deixa l’alta competició. “Debutarem a l’Andalusia Bike Race, del 26 de febrer al 3 de març, i després farem l’Absa Cape Epic, a Sud-àfrica, del 19 al 26 de març. La gent em pregunta si anirem a disputar-la, però per a mi la competició com a tal s’ha acabat. Ara em toca disfrutar de l’esport i fer aquestes proves que sempre m’havien fet enveja. Aniré més amb un amic que amb un company d’equip, i segur que ens ho passarem molt bé. Ja tenim ganes que arribi el dia”.

No hi ha dubte que, per al Purito, ha arribat una nova vida que ja li permet viure la competició amb perspectiva. “Quan mires enrere només t’enrecordes de les coses bones. He sigut un privilegiat, he guanyat moltes curses, n’he perdut moltes altres... però les que he perdut jo les ha guanyat un altre, així que cap problema”, somriu.