Una pesseta per veure Catalunya

Aquest dissabte es compliran 90 anys des que la selecció catalana de bàsquet va disputar el seu primer partit internacional. El combinat format per Moncho, Prats, Rodoreda, Estany, Gelabert i Ramis va perdre el 25 de març de 1927 contra l’Hindú Club de Buenos Aires (50-16), un dels millors equips de l’època. L’entranyable Joan Guiu explica en un llibre com es va gestar l’enfrontament i recull una sèrie de cròniques i articles de diaris esportius, alguns dels quals parlen de 5.000 espectadors. El preu de l’entrada va ser d’una pesseta, la meitat per als socis del Gràcia FC. L’estrena femenina va arribar el 1935 contra l’Algèria Sports (20-17). Valls, Cabanes, Sugrañes, Mirapeix, Franco i Morros van ser les jugadores d’aquell pioner combinat català.

La Guerra Civil, la dictadura i la dificultat logística i econòmica de reunir els millors jugadors han provocat que la selecció catalana no hagi tingut la continuïtat desitjada pels aficionats, que somien a reviure un partit com el que el 27 de juny del 2002 va reunir 16.471 espectadors al Palau Sant Jordi. Aquella nit Catalunya es va imposar a Croàcia (82-75) i Pau Gasol va ser el líder d’un combinat entrenat per Nino Buscató.

Tothom coincideix en la necessitat de treure les seleccions del calaix, però aconseguir l’empenta definitiva no és fàcil. La gran il·lusió de Jordi Robirosa seria narrar un partit oficial de Catalunya. “Encara que tingui 85 anys o més, com el mític Johnny Moss de Boston, m’agradaria ser al tram inicial de la transmissió. No sé si ho veuré. Tinc una edat i un tarannà pessimista. Malauradament, no sé si Catalunya serà mai independent”, confessa el periodista de TV3. “Armar una selecció catalana absoluta és molt difícil per la normativa tancada dels clubs ACB, que ens deixa sense finestres de joc. Amb la situació política actual és molt complicat que et deixin jugadors, però s’ha d’anar lluitant per poder-ho fer”, reconeix Joan Fa, president de la Federació Catalana (FCBQ).