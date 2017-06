Els pilots italians, profetes a la seva terra

Un, dos i tres. Fins a tres cops va sonar ahir a Mugello l’himne italià, un fet que no passava des del 2008, quan Simone Corsi, Marco Simoncelli i Valentino Rossi es van imposar en les tres categories. El primer cop que va sonar va ser en honor a Mattia Pasini, que va guanyar a Moto3; més tard, per Andrea Migno, que va imposar-se en la cursa de Moto2 i, per acabar, per Andrea Dovizioso, que va pujar al capdamunt del podi de MotoGP. El de Forlimpopoli va arrodonir, d’aquesta manera, la festa dels italians. Els aficionats que omplien les grades de Mugello segurament esperaven que un altre pilot -també italià- guanyés la cursa però, amb esportivitat, van aplaudir l’esforç de Dovizioso. “Veig molt de groc aquí, però gràcies per aplaudir-me. Us agraeixo l’esportivitat”, va dir el de Ducati als tifosis des del podi, davant d’una catifa groga formada per banderes i samarretes en honor a Valentino Rossi.

Ahir el vermell es va imposar al groc, si més no, a la pista. I això que Dovizioso no començava el dia de la millor manera. El pilot de Ducati havia passat mala nit per problemes estomacals i, per intentar recuperar-se i no perdre energies, no va sortir a rodar en el warm-up, la sessió que tenen els pilots durant el matí del dia de curses per acabar de posar la moto a punt. Dovizioso només va donar una volta, per provar-se. “Ha sigut un dia molt estrany. Aquesta nit he vomitat, no em trobava bé. A la cursa no tenia energia, però la moto anava bé”, va dir l’italià, que va sortir a la cursa sense haver menjat gairebé res. Per això, per ser una victòria sorprenent per la situació que havia viscut, i per ser un triomf en què tots els pilots italians somien alguna vegada, Dovizioso estava visiblement emocionat al podi. Mentre sonaven les notes del Fratelli d’Italia i l’afició i els mecànics de Ducati embogien cantant, Dovizioso, perplex, somreia al podi. “Aconseguir el triomf a Mugello és especial, és un somni fet realitat”, afegia l’italià. Pilot italià i moto italiana brillant a Mugello, un cercle difícil de tancar, tot i que ahir entre tots, ho van aconseguir. “Així de bé sobre la moto com aquest cap de setmana no m’havia trobat en cap altra cursa aquest any”, sentenciava Dovizioso. L’alegria per a Ducati i per als italians la va acabar de completar Danilo Petrucci, que va pujar al tercer graó del podi. Segon va ser Maverick Viñales, que quan va veure que Rossi era quart i Márquez estava encara més enrere va decidir ser conservador. “No era dia per arriscar, tocava agafar punts”, va reconèixer el de Roses. Marc Márquez, que va anar al límit durant tot el cap de setmana, patint amb els neumàtics, va ser sisè, i Pedrosa, quan lluitava per l’onzena posició, va caure en l’última volta i va arrossegar a terra Cal Crutchlow.

Els pilots de la categoria petita, com sempre, hi van posar l’emoció. I aquest cop, de nou, fins a l’últim revolt. Fins a vint pilots van arribar a l’última volta amb opcions de guanyar una cursa que al final va veure fer-se gran Andrea Migno, que va donar a KTM la primera victòria de l’any. Joan Mir, el líder de la categoria, va ser setè, però manté la posició de privilegi. A la categoria intermèdia, Mattia Pasini va guanyar per mèrits propis. És el primer triomf de l’italià a Moto2, que va haver de lluitar amb Thomas Lüthi i Àlex Márquez pel triomf (al final, el suís va ser segon, i el català, tercer). En la volta decisiva, l’última, Pasini va caure fins a la tercera posició, però amb dos avançaments espectaculars, va superar primer el de Cervera a Savelli i després a Luthi a Arrabiata per coronar-se davant la seva gent.

69 segons de silenci

Abans de les curses, els pilots del Mundial de MotoGP es van aplegar a la recta principal de Mugello, on van guardar en honor a Nicky Hayden 69 segons de silenci. El pilot nord-americà, que va perdre la vida després de patir un accident mentre s’entrenava en bicicleta, van homenatjar així el pilot, campió del món de MotoGP l’any 2006. A ell i a Lluís Salom (dissabte va fer un any de la seva mort a Montmeló) els pilots van dedicar els podis de Mugello.