El pitjor Barça de la temporada es complica la lliga al camp del Betis (1-1)

Deia Luis Enrique a la prèvia del partit contra el Betis que fa poc, tot semblava una sala de vetlla i ara havia tornat l'eufòria. Però un partit horrible d'un Barça superat en tot moment pel Betis ha enviat de nou el barcelonisme a vestir de dol. L'equip blaugrana ha salvat un punt gràcies a Luís Suárez en el darrer minut, però abans s'ha mostrat com un equip desdibuixat. En espera dels resultats del partits del Sevilla i el Madrid, la lliga es podria complicar de nou.

La pissarra del Betis-Barça de Natalia Arroyo

Luis Enrique ha apostat per Aleix Vidal a un lateral i Digne a l'altre. I al centre de la defensa, Mathieu acompanyat de Piqué. Una defensa alternativa per prioritzar la copa que ha naufragat cada cop que atacava un Betis molt superior. Rakitic, Arda i Denis han manat durant els primers 10 minuts, però mica en mica el Betis s'ha endollat liderat per un Dani Ceballos en estat de gràcia, acostant-se un i altre copa al porteria de Ter Stegen. El Barça s'ha fet un fart de perdre pilotes, sense ordre ni control, i el trident, frustrat, ni ajuda en defensava ni tenia participació, ja que el joc era sempre a la meitat del terreny de joc barcelonista.

Rakitic, fent de Busquets, ha perdut un munt de pilotes i Digne, per la banda, no ha aconseguit mai manar. Piqué cridava molt, sentint-se sol, veient com el Betis arribava un i altre cop, com volia. Però Ter Stegen ha estat encertat en els xuts llunyans o les centrades laterals.

540x306 El gol del Barça contra el Betis que no ha pujat al marcador / BEIN SPORTS El gol del Barça contra el Betis que no ha pujat al marcador / BEIN SPORTS

A la segona part, la dinàmica ha empitjorat. El Betis s'ha fet un fart de crear ocasions amb dos xuts als pals. Finalment, als 75 minuts Alex Alegria ha fet el gol que feia justícia al partit del Betis, en un córner on Ter Stegen no ha estat encertat. El gol arribava quan Luis Enrique ja havia canviat mig equip, donant entrada a André Gomes per un Denis sense pes, i apostant pels laterals titulars, Alba i Sergi Roberto, per Arda, qui ha jugat un partit horrible, i Digne. Amb els canvis, Aleix ha avançat la posició. I amb el gol del Betis, s'han quedat Piqué i Mathieu sols en defensa, rebent contres locals de molt perill com aquella en que Ter Stegen ha evitat el 2-0, tot sol contra Castro.

2 rematades entre els tres pals del Barça en 45 minuts

Abans però, el Barça ja havia protestat dos gols fantasmes en tot just 45 segons. Dues jugades en que semblava que la pilota entrava. La segona no ho ha fet, però la primera ha entrat gairebé per mig metre, un gol legal escatimat al Barça que ha indignat als jugadors del Barça. Un motiu per estirar-se dels cabells, una errada molt greu dels col·legiats. Però una jugada que no explica el partit d'un Barça que ha aconseguit, més per orgull que per bon joc, salvar un punt gràcies a una rematada de Luís Suárez en el darrer minut, després d'una assistència de Messi. Durant 75 minuts, el Barça ha merescut perdre. En els darrers 15, l'equip blaugrana ha fet dos gols, però l'àrbitre ha deixat el Barça sense un triomf que no hauria estat just, pel joc ofert.La lliga es complica de nou.