El polvorí del Las Palmas

Tot va començar a principis de gener, quan s’estava a punt d’acabar la primera volta de la Lliga. El Las Palmas jugava, consecutivament, al camp de l’Atlètic de Madrid -partit de Copa- i al del Barça -jornada de Lliga-. L’expedició, en comptes de tornar a Gran Canària, marxava directament de Madrid a Barcelona. Una petita estada per no perdre temps amb viatges llargs d’avió. Aquells quatre dies van marcar un abans i un després en un equip que, fins aleshores, havia destacat pel bon futbol i per aspirar a una plaça europea. “Van passar coses estranyes”, reconeixia posteriorment l’entrenador, Quique Setién, que va afegir que hi havia jugadors que havien tingut “un comportament que no correspon”.

El cas, que va desvelar el diari Marca, arrenca en una discoteca de Madrid. El Las Palmas havia quedat eliminat de la Copa amb honor, perquè havia guanyat al Calderón -el 2-3 va ser insuficient per remuntar el 0-2 de l’anada-, i el tècnic va donar permís perquè els jugadors es relaxessin. Una part de la plantilla va excedir-se en una festa que va acabar més tard del compte i amb un jugador a l’hospital perquè s’havia fet un trau al cap en una caiguda. El tècnic va retreure la poca professionalitat a la plantilla i, enmig d’un ambient poc amistós, l’equip va jugar gairebé sense temps de preparar-se al Camp Nou. El resultat va ser la derrota més contundent de la temporada (5-0) i una forta discussió entre Setién i Jonathan Viera, i el jugador apartat uns dies de l’equip.

Els ànims es van calmar després d’una conversa extensa entre el tècnic i el vestidor en què tothom va assumir responsabilitats. Però les ferides no es van tancar del tot. La prova de tot plegat és el rendiment de l’equip. Després del Camp Nou, el Las Palmas ha disputat 18 partits de Lliga i només n’ha guanyat quatre, n’ha empatat tres i n’ha perdut onze. És a dir, 15 punts de 54 possibles. Uns números que significarien el descens, si no fos per la bona primera volta que va completar el conjunt insular.

La relació entre tècnic i jugador no va millorar i el 18 de març Setién va confirmar que no seguiria al club. “Crec que allò va alterar la situació. Es va ajuntar que jo no seguia amb el fet que alguns jugadors acabaven contracte i no sabien què passaria amb ells”. En total, eren deu futbolistes pendents del seu futur. Ara en són vuit, després que Boateng i Halilovic -dos dels fitxatges estrella de la temporada- hagin renovat. I del cos tècnic, només està confirmada la continuïtat de Juan Carlos Valerón. La resta de l’staff no sap encara si farà les maletes o no. El cas és que, després del seu anunci, el Las Palmas només ha sumat quatre punts en els vuit partits disputats.

Un dels últims episodis del polvorí del Las Palmas s’ha viscut aquesta setmana, amb un intercanvi de declaracions entre el president, Miguel Ángel Ramírez, i l’entrenador. El mandatari va dir que “hauria d’haver destituït Setién quan va dir que no continuava”, i l’acusa de ser el responsable “únic” de la baixada de rendiment. Després va desvelar que les seves pretensions econòmiques eren desorbitades -“volia salari d’Europa League”- i que no quallava amb el model esportiu de l’equip -“volia sis o set milions per fitxar, quan no és la nostra filosofia, i tenir l’última paraula sobre els jugadors”.

D’altra banda, Setén va protagonitzar una picabaralla dialèctica amb un vicepresident del Las Palmas en el desplaçament a Gijón per no haver sopat a l’hotel de concentració -va fer-ho amb part del cos tècnic i familiars en un restaurant de la ciutat-. La directiva el va amenaçar d’obrir-li un expedient disciplinari i l’entrenador va respondre a Twitter que “davant d’algunes ignomínies no queda més remei que tancar els ulls i construir una fortalesa”.

L’única bona notícia és que ja fa jornades que el Las Palmas està matemàticament salvat.