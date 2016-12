Prandelli dimiteix com a tècnic del València

Cesare Prandelli ha durant tres mesos com a entrenador del València. Aquest divendres, l'italià ha presentat la seva dimissió irrevocable com a tècnic xe. El motiu, discrepàncies amb la direcció esportiva, una àrea que domina Jesús García Pitarch. El veterà tècnic italià va viatjar recentment a Singapur per reunir-se amb el propietari del València, Peter Lim, i demanar-li quatre reforços per intentar redirigir la situació de l'equip. Les voluntats de Prandelli, però, no han coincidit amb les de García Pitarch, que pretén fitxar jugadors diferents dels que demanava l'entrenador.

Aquesta guerra soterrada ha acabat per dinamitar la relació, i el tècnic ha presentat la dimissió tres mesos després d'arribar a València. Prandelli va arribar a finals de setembre per substituir Pako Ayestarán. Voro González, tal com ha anunciat l'entitat en un breu comunicat, serà el nou tècnic interí, i ocuparà un càrrec que ja ha ostentat en més d'una ocasió.