El president al timó

Que el president Bartomeu hagi agafat el comandament de l’operació més determinant dels últims anys i la més decisiva per als pròxims exercicis és la millor notícia d’aquest 2017. Primer, perquè Messi es mereix debatre el seu futur, esvair els dubtes que pugui tenir, demanar les garanties que necessiti abans de decidir. A més, el president Bartomeu ha demostrat tenir paraula. Però, sobretot, estem davant d’una bona notícia perquè delegar en aquest cas suposa exposar-se massa.

Una de les constants del mandat del president Bartomeu ha sigut fins ara confiar les decisions en els tècnics en la matèria. A cada campanya electoral sentim la cançoneta que el club s’ha de gestionar amb criteris empresarials, i en el món de l’empresa el consell d’administració delega en els executius les decisions operatives. Passa, però, que no ens en sortim i el Barça segueix sent una altra cosa. I que els mastegots en forma de crítiques mediàtiques en els casos més amables, o en responsabilitat judicial en els més gruixuts, sempre són per a la mateixa persona: el president.

A més, els tècnics escollits no sempre han fet triomfar el club blaugrana amb les seves decisions. El tècnic que va decidir fitxar Douglas segurament no coincidia amb la visió presidencial de les coses. Això, tan evident en l’àrea esportiva, s’ha repetit en moltes altres àrees: els executius o tècnics han pres decisions que han resultat equivocades i que han acabat al cul del president sense que, en molts casos, hagi participat en la decisió.

D’aquesta manera hem de llegir els canvis a l’àrea executiva. Des d’ahir la comunicació, una àrea estratègica, té un control més directe per part del president Bartomeu. Control no vol dir censura. Però l’entrada del nou director general -que és d’estricta confiança de Bartomeu- i que d’ell pengin el portaveu i àrees que fins ara estaven repartides en màrqueting i comunicació reforça el líder. Que quedi clar que no és una crítica a Albert Roura, que ha fet una bona feina en la mesura que li ha resultat possible en la que segurament és la pitjor plaça del món per seure a la butaca on ell s’ha passat els últims dos anys.

Si Bartomeu aconsegueix convèncer Messi per esvair els dubtes (el mal moment del City tindrà la seva incidència en el procés) i una part de l’estructura ara respon indiscutiblement a les instruccions presidencials, la cosa pot millorar sensiblement en el futur immediat. Tot i que encara queden tècnics/executius amb agenda pròpia.