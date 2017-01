Un puzle per estrenar el 2017

Acabades les vacances nadalenques, el Barça torna a la competició per jugar l’anada dels vuitens de final de Copa al camp de l’Athletic Club (21.15, Gol). Un test de nivell per a un equip que acostuma a passar-ho malament quan estrena l’any lluny del Camp Nou i amb diversos interrogants a l’onze titular que Luis Enrique situarà a la gespa de San Mamés. Els principals són a la porteria -si jugarà Ter Stegen o Masip- i a la davantera -si el tècnic hi col·locarà Messi, Suárez i Neymar o donarà descans a algun dels membres del trident.

El primer onze de l’any és, per tant, el primer maldecap de l’any per a Luis Enrique. El 2017 arriba farcit de partits en el tram inicial. En cas d’avançar totes les rondes de Copa, els blaugranes disputarien 19 partits en els pròxims dos mesos i mig, fins a l’aturada de seleccions. “La possibilitat de jugar dinou partits en dos mesos seria una grandíssima notícia i per això necessites un bloc, perquè sempre hi ha lesions i sancions. Necessitem un bon bloc, tenir molts recursos i saber utilitzar-los”. En altres paraules, que l’entrenador té clar que necessita fer rotacions. Ho dicta el sentit comú. El que no diu, però, és quan s’han de fer.

Els dubtes comencen avui mateix a Bilbao. Jugar contra l’Athletic Club al seu estadi acostuma a ser complicat i les últimes visites del Barça a San Mamés ho evidencien. L’estiu del 2015 va encaixar un 4-0 a l’anada de la Supercopa d’Espanya. I, si bé l’onze d’aquell partit estava condicionat perquè tres dies abans els blaugranes havien jugat a Tbilissi la Supercopa contra el Sevilla, en les tres visites posteriors el Barça només ha pogut guanyar per un gol de diferència. “Ens espera un mes exigent i tenim al davant un primer rival que ens exigirà el màxim. Ho sabem per l’experiència dels últims anys”, comentava aquesta setmana el capità, Andrés Iniesta.

Amb el trident o sense?

L’entrenador del Barça diu que té tots els jugadors “preparats per competir”, que s’espera un rival difícil que “no variarà la seva manera de defensar” i que, a l’hora d’escollir els onzes inicials i de fer rotacions, no analitzarà “cada competició per separat”. En resum, el mateix dilema d’aquests trams de temporada atapeïts de partits: moure la plantilla i donar el màxim de descansos als futbolistes importants però sense que se’n ressentin els resultats.

Aquest reguitzell de dubtes comença al davant, especialment perquè els tres jugadors que són titulars habitualment, Messi, Suárez i Neymar, són dels que han tingut uns dies extres de vacances per poder celebrar les festes nadalenques i el Cap d’Any amb les seves respectives famílies a Sud-amèrica.

Fa dos anys, en el primer partit després de les vacances de Nadal, Luis Enrique va fer rotacions i es va enganxar els dits. Aleshores, Messi i Neymar també havien passat el Cap d’Any als seus països i l’entrenador els va donar descans, ja que el partit era el dia 4 de gener, dos dies després de tornar a la feina. La visita al camp de la Reial Societat va acabar com el rosari de l’aurora: triomf local (1-0), incendi al vestidor, destitució del director esportiu i convocatòria anticipada d’eleccions.

Escarmentat, l’any passat -aleshores la tornada a la feina va ser el 30 de desembre al Camp Nou- va fer sortir tota l’artilleria i el Barça no va tenir problemes contra el Betis (4-0). Aquesta vegada, que ha gaudit d’uns dies extra per tenir els futbolistes a to, sembla que el tècnic també farà jugar els titulars, amb l’únic dubte de Neymar, que podria cedir el seu lloc a Arda. “Estic gratament impressionat [amb el seu nivell de forma], han tornat millor del que se n’havien anat i estic content que hagin pogut gaudir en família”, explicava el tècnic.

Ter Stegen o Masip?

L’altre gran dubte és al darrere, a la primera línia de l’equip, a la porteria. I és que el porter que hauria de jugar la Copa, Jasper Cillessen, va tornar lesionat de les vacances nadalenques -va explicar que s’havia fet mal mentre feia fúting- i estarà dues setmanes sense competir. Per tant, Luis Enrique haurà de decidir si fa jugar el porter titular de la Lliga i de la Champions, Marc-André ter Stegen, o si dona una oportunitat a Jordi Masip, el tercer porter i que fins ara ha tingut un paper testimonial.

La decisió ja la té presa, però com és habitual en un home a qui no li agrada gens ni mica donar pistes en públic, Luis Enrique va preferir mantenir-la en secret. A Sant Joan Despí, però, la sensació era que el titular seria Ter Stegen, que ja s’encarregava de defensar la porteria en els enfrontaments de Copa, les dues últimes temporades.

A banda de Cillessen, Luis Enrique també va deixar a Barcelona Mathieu, tot i que ahir mateix va rebre l’alta mèdica. Els altres descartats són Denis i Aleix Vidal.

Al conjunt basc, l’absència més destacada és la del jove Yeray Álvarez, operat després que se li detectés un càncer als testicles la vigília de Nadal i que rebrà múltiples mostres de suport abans del partit. Una baixa que s’afegeix a les d’Óscar de Marcos i Ager Aketxe. “El Barça és favorit, però tenim les nostres opcions, d’això no n’hi ha cap dubte”, deia l’entrenador Ernesto Valverde, abans d’un nou Athletic-Barça que s’ha convertit en un clàssic de la Copa.