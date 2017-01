Rafinha es lesiona i serà baixa contra la Reial Societat

El migcampista blaugrana Rafinha Alcántara no podrà jugar contra la Reial Societat aquest dijous en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. El jugador s'ha fet una elongació al bíceps femoral de la cama dreta i es perdrà, com a mínim, el duel contra els bascos. La seva evolució, segons el comunicat mèdic del Barça, determinarà si arriba per jugar diumenge contra l'Eibar.