Rakitic admet el seu malestar per no jugar

Durant les últimes setmanes Ivan Rakitic ha estat al centre del debat. El jugador blaugrana ha perdut importància dins del grup i Luis Enrique l'ha tret de la llista de futbolistes imprescindibles. Després de recuperar la titularitat a Sant Sebastià, el croat ha sortit en zona mixta per admetre el seu malestar. "No estic content, però el tècnic és el primer que em coneix", ha dit Rakitic, que ha reconegut que està "preocupat" per la falta de minuts que ha tingut en els últims dos mesos.

La solució a la situació, segons el migcampista, és "treballar" per demostrar-li a Luis Enrique que pot donar-li més minuts i recuperar el seu rol dins del vestidor. "No tinc 15 anys, no vaig començar a jugar ahir. Vull jugar sempre, treballar i ensenyar-li", ha confessat Rakitic, que ha llançat un missatge de confiança de cara al futur als seguidors: " vull renovar i quedar-me al Barça molts més anys".

Quan se li ha preguntat sobre les seves declaracions fetes a la tardor sobre Luis Enrique i en les quals va dir que es llançaria d'un pont pel tècnic, Rakitic ha fet broma: " hi ha ponts no tan alts".