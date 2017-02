A la recerca del triomf que confirmi el canvi

El Barça Lassa de bàsquet reprèn avui la Lliga Endesa a la pista del Movistar Estudiantes (12.30 hores, Movistar+) després de gairebé 10 dies centrat en la Copa del Rei i en la seva crisi d’identitat. El torneig del KO i caure eliminat a semifinals sembla haver esperonat els homes de Georgios Bartzokas.

Tot i que la plaga de lesions es manté, l’equip va començar a donar dijous símptomes de millora en la victòria a la pista del Milà (78-83). Els blaugranes van trencar una ratxa de vuit derrotes consecutives lluny del Palau a l’Eurolliga amb competitivitat i una capacitat gairebé inèdita de controlar les pulsacions. L’objectiu ara és donar continuïtat a aquesta dinàmica, que hauria de ser la definitiva per revifar la temporada. La situació del Barça a la competició estatal és millor que la que travessa a Europa. Els culers són quarts, empatats amb el València Basket, tercer, i a només un triomf dels colíders Reial Madrid i Iberostar Tenerife. Sumar i convèncer el WiZink Center, però, és un repte notable.

Els col·legials del català Salva Maldonado estan configurant una bona campanya i són onzens amb vuit triomfs i dotze derrotes. A casa augmenten les prestacions. Només han cedit dos partits dels vuit que han disputat. La sintonia coral d’un grup complidor i la inspiració regular de l’exblaugrana Edwin Jackson els converteix en un rival incòmode. “Tots els partits són importants. Potser aquest és una mica més especial perquè el Barça va ser el club que em va donar l’oportunitat de jugar la Lliga Endesa. Jugaré contra molts amics, però no tinc una motivació extra”, comentava en la prèvia de l’enfrontament. El francès a enfrontar-se al seu exequip ara convertit en un dels canoners amb millors números d’Espanya i d’Europa que l’apropen al guardó de MVP. “És una cosa que no puc controlar. Jo intento jugar dur, demostrar que puc estar al millor nivell i ajudar els meus companys”, afegia. Jackson és el màxim anotador de la Lliga Endesa amb 22,8 punts de mitjana per partit i el més valorat (23,1). El segon d’aquesta llista és Ante Tomic, que aquesta jornada sumarà el seu partit 300 al torneig regular. El croat tornarà a ser un dels pilars ofensius del conjunt de Bartzokas, que no podrà comptar amb Lawal, Ribas, Navarro i Doellman.

L’ ICL Manresa, per la seva banda, també buscarà avui el triomf davant el Bilbao Basket (19.00 hores). Els pupils d’ Ibon Navarro, cuers amb tres victòries, volen reenganxar-se ja a la lluita per la permanència després de gairebé una setmana sense competir per la disputa de la Copa. “Aquesta aturada de la Copa ens ha servit per millorar algunes coses i augmentar el volum de treball. Hi ha jugadors a qui els ha anat bé una posada a punt i, quan els jugadors milloren, és més fàcil que l’equip millori”, va explicar ahir en roda de premsa. La seva dinàmica, de tres derrotes consecutives, contrasta amb el moment dels bascos, que intentaran aconseguir la seva quarta victòria consecutiva. “Ells gestionen molt bé els mals moments, exploten molt bé els millors moments que tenen. Quan troben un filó, l’exploten, i són bons llegint les teves reaccions”, va comentar Navarro, que també va destacar la figura d’Álex Mumbrú i Micheal Eric.

El Joventut domina però no guanya

El Divina Seguros Joventut, l’únic equip català que va jugar ahir, va caure a la Fonteta (77-72) tot i portar la iniciativa en el marcador durant més de 30 minuts. Liderats per Garrett Stutz (19 punts), els homes de Diego Ocampo van sorprendre el València Basket, tou en defensa i espès amb la pilota a les mans. Un parcial 15-3 a l’inici de l’últim quart va capgirar el resultat i va tombar els verd-i-negres, massa tocats anímicament.