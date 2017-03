El rei i el nou príncep

Aquesta setmana prèvia a l’inici del campionat de MotoGP s’ha fet una porra entre pilots i expilots preguntant-los qui seria campió aquest 2017. Segons l’enquesta, el títol seria cosa de dos: Marc Márquez i Maverick Viñales. L’un, vigent campió, i l’altre, gran aspirant després d’haver fet el salt a l’equip oficial Yamaha. Avui, a Qatar, en la primera cursa del Mundial (20 h, Movistar TV i Vodafone), es desvelaran les primeres incògnites d’una temporada en què destaca el ball de cadires entre els diferents equips.

A la graella hi haurà 23 pilots i al pàdoc es comenta que aquest any hi ha més igualtat entre les motos. Però tot i així, els clars favorits són Márquez i Viñales. Jorge Lorenzo, que ha fitxat per Ducati, encara no ha té un ritme prou competitiu i necessita més temps per adaptar-se. Valentino Rossi està vivint una segona joventut des que ha tornat a Yamaha però els anys pesen i, si bé el de Tavullia dona guerra a cada Gran Premi, sembla difícil que pugui aspirar al títol. La incògnita serà el rendiment de Dani Pedrosa (Honda), tres cops campió en categories inferiors però a qui el físic el penalitza al manillar d’una MotoGP. I les Suzuki, Aprilia i KTM segueixen un graó per sota i afronten la temporada amb l’objectiu de fer un pas endavant.

El cert és que la primera cursa no ha de ser necessàriament significativa de cara al resultat final, ja que el traçat de Qatar s’ajusta molt més a les característiques de les Yamaha i Ducati que a les de la resta, i per tant no seria estrany veure Lorenzo lluitant per la victòria. Però sí que serà un primer tast per veure si tot el que s’ha intuït en la pretemporada es converteix en realitat.

I la pretemporada ha demostrat que Maverick Viñales té potencial per aspirar al títol. El de Roses va completar un 2016 excel·lent amb Suzuki i va aconseguir fins i tot una victòria, a la Gran Bretanya. Els mèrits no van passar desapercebuts a can Yamaha, que buscava un pilot de futur i de garanties per substituir Lorenzo. Viñales, doncs, podia fer el salt a un dels tres equips més potents del campionat.

El jove pilot català, que va fer 22 anys al gener, va guanyar el títol a Moto3 el 2013. Després passaria a la categoria mitjana, en què va quedar tercer, i el 2015 es va estrenar a MotoGP amb Suzuki. L’any del debut va ser discret. En canvi, el 2016 millorava exponencialment amb una victòria, quatre podis i dues voltes ràpides que el van fer pujar fins a la quarta posició al final.

Les opcions de títol de Viñales no només són per la seva projecció i perquè ara piloti una Yamaha. Són perquè ha dominat absolutament tots els entrenaments de pretemporada, tant abans com després de l’aturada hivernal. La Yamaha s’ha mostrat equilibrada i eficaç, fàcil de pilotar en gairebé tots els traçats i condicions. I el de Roses, jove i amb ambició, no vol desaprofitar l’oportunitat. “Tinc molta curiositat per saber com respondrà la Yamaha durant les curses i veure si serem tan forts com durant la preparació”, deia Viñales des de Qatar, “motivat” per començar ja a competir.

Marc Márquez, per la seva banda, també ha aprofitat la fase de preparació per demostrar que té prou ritme per guanyar en qualsevol traçat. “Comencem el campionat més bé que l’anterior, però això no vol dir que els resultats hagin de ser millors”, deia el de Cervera. Es referia al fet que els entrenaments han sigut positius però també han evidenciat que la seva nova Honda necessita alguns retocs per acabar de ser del tot fiable. De tota manera, i tractant-se de Márquez, tres cops campió a la màxima categoria, ningú dubta que on no arribi la moto hi arribarà el seu talent.