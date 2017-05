La remuntada Del Werder Bremen

Tot just encaixar un 6-0 a Munic en la primera jornada de la Bundesliga, el porter del Werder Bremen, Felix Wiedwald, va rebre un altre cop en directe a la televisió pública alemanya. “¿Comença la lluita per la permanència?”, li van preguntar. Feia una setmana que el seu equip havia caigut eliminat de la Copa alemanya a la primera ronda per un equip de Tercera i la moral dels hanseàtics estava per terra. A la quarta jornada, amb l’equip irremeiablement cuer, l’entrenador, Víktor Skripnik, va ser destituït i rellevat pel tècnic del filial, Alexander Nouri. Més de vuit mesos després, el Bremen somia a classificar-se per a Europa després de set llargs anys d’abstinència continental, tot i que precisament aquesta jornada ha posat fi a una ratxa d’onze partits invicte (que incloïa nou victòries) en perdre a Colònia (4-3).

En tot cas el Werder Bremen ha materialitzat la remuntada de la temporada a Alemanya. Els seus paràmetres a la segona volta han estat just per sota del campió Bayern. A mitjans de febrer encara ocupava l’antepenúltima posició. Ara esgotarà les seves opcions per entrar en l’Europa League en les dues últimes jornades. La satisfacció és tan gran que el Werder prepara un nou contracte a Nouri, l’únic canvi dels nou que hi ha hagut a la banqueta en els 18 clubs de la Bundesliga que realment ha funcionat. L’entrenador del planter, de 37 anys, també representa l’èxit d’una tendència: quan s’ha d’arribar a una solució d’emergència, res menys arriscat que fer pujar el preparador del filial. Així s’han fet un nom en les banquetes de la Bundesliga Thomas Tuchel -que va pujar al primer equip del Magúncia des dels juvenils-, Julian Nagelsmann (Hoffenheim), Pál Dárdai (Hertha), Christian Streich (Friburg), Martin Schmidt (Magúncia) o André Schubert (ex-Gladbach). Esclar que també hi ha hagut tècnics ascendits del planter que no han reeixit, com el mateix Skripnik o Ismaël (Wolfsburg), aquesta temporada o en anteriors, com Zinnbauer (Hamburg) o Kramny (Stuttgart).

Nouri ha sabut corregir el rumb del Bremen: ha donat estabilitat a la defensa, ha muntat un mig del camp, al voltant del danès Delaney, molt compacte i amb progressió a la zona de remat, i ha potenciat el talent golejador de Kruse. L’històric Werder torna a somiar. I paral·lelament el germanoiranià Nouri ha sigut aplaudit també fora del camp: ha criticat la política migratòria de Donald Trump i els populistes de dretes alemanys d’Alternativa per a Alemanya (AfD). “No tinc res en contra de la paraula Europa. No soc l’AfD”, ha ironitzat sobre les noves ambicions d’un club que just ahir va commemorar els 25 anys del seu únic títol europeu: la Recopa del 92.