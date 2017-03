La remuntada blaugrana omple la xarxa de 'memes'

Les xarxes socials no van tardar en omplir-se de fotomuntatges i 'memes' de tot tipus parodiant algunes accions de la remuntada històrica en el Barça-PSG. Entre les més repetides, el gest de Di María silenciant el Camp Nou després del gol de Cavani, un 3-1 que, a priori, donava per sentenciada l'eliminatòria.

540x306 Di María silencia el Camp Nou / MEME DEPORTES Di María silencia el Camp Nou / MEME DEPORTES

315x427 Luis Enrique, un dels personatges més parodiats a les xarxes / MEME DEPORTES Luis Enrique, un dels personatges més parodiats a les xarxes / MEME DEPORTES

També va haver-hi missatges pels aficionats blancs que volien que el Barça quedés eliminat de la Champions.

540x306 Les paròdies sobre la remuntada del Barça / MEME DEPORTES Les paròdies sobre la remuntada del Barça / MEME DEPORTES

540x306 El periodista Alfredo Duro també ha estat víctima dels 'memes' / MEME DEPORTES El periodista Alfredo Duro també ha estat víctima dels 'memes' / MEME DEPORTES

540x306 Els records al Madrid, presents als 'memes' / MEME DEPORTES Els records al Madrid, presents als 'memes' / MEME DEPORTES

Especialment divertida també va ser la reacció de diversos ex jugadors anglesos, l'ex blaugrana Gary Lineker juntament amb Rio Ferdinand, Steven Gerrard i Michael Owen, que van embogir veient plegats el partit, sobretot amb el gol decisiu de Sergi Roberto.

També es va unir a la festa, encara que amb to d'advertència, el compte oficial de Twitter del Parc Natural de Montserrat, que va demanar a qui va prometre pujar a la muntanya que no hi vagin el mateix dia.

Tots els que vàreu prometre pujar a #Montserrat si hi havia #Remuntada si us plau no vingueu el mateix dia! pic.twitter.com/09ENtieVyc — PN Montserrat (@PNMontserrat) 8 de març de 2017

Els jugadors del PSG, increpats en la seva tornada

A l'altra banda de la remuntada, els jugadors del PSG van viure un dur retorn a París, on diversos aficionats els van esperar per increpar-los en la seva tornada a casa, segons va poder recollir el canal francès BFMTV.



Barça-PSG: des supporters parisiens expriment... por BFMTV