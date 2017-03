La renovació digital posa al dia l’Espanyol a les xarxes socials

“Hem de ser on hi ha el seguidor. Cal deixar de tenir la visió local per tenir xarxes arreu del món”, afirma a l’ARA el responsable de l’àrea digital de l’Espanyol, Laureà Folch, un dels encarregats de traslladar el projecte d’expansió de la marca del club blanc-i-blau a l’àmbit digital. L’entitat va superar ahir el milió de seguidors a les 15 xarxes socials que té en funcionament. La xifra encara està lluny de la dels clubs de primer nivell europeu, però ratifica el creixement d’un Espanyol també inconformista a les xarxes, un àmbit on cada cop més clubs busquen adeptes d’arreu del planeta.

L’arribada de Chen Yansheng ha permès que l’estratègia que el club va iniciar el 2011, el projecte Global RCDE, creixi en nombre -han guanyat tants seguidors en els últims dos anys com en els cinc primers- i, sobretot, qualitat. Des de la seva presentació, el gener del 2016, les xarxes socials més tradicionals han viscut creixements exponencials: a Facebook ja tenen 382.000 seguidors (n’han sumat 36.000, un 10%); a Twitter, 289.000 (89.000 més, un 44%), i a Instagram, 60.000 (30.000 més, un 100%). Aquestes xarxes han permès “ reorientar la relació amb els socis en funció del que més els agrada”.

El creixement en les plataformes més populars a Espanya, però, s’ha estabilitzat en els últims mesos. “Ara la gent vol conèixer el club en xarxes verticals, exclusives en el món de l’esport o del futbol, i és per això que entrem a 9inesports, eSports o Dugout”, prossegueix Folch. “Els clubs, tot i l’atenció mediàtica i social que tenen, estan bastant endarrerits en els canvis que han aportat la revolució digital”, expliquen des del club espanyolista, que en els últims mesos ha intensificat la seva aposta en aquest sector per convertir-se en un club pioner.

Com altres clubs i empreses, l’Espanyol ha incorporat professionals i ha creat departaments propis per desenvolupar un àmbit en què és clau llegir les oportunitats que ofereixen les plataformes d’esports electrònics, que permeten al club blanc-i-blau “acostar-se als millennials, el públic més jove, i alhora generar ingressos”. El València, el Sevilla, la Reial Societat i el Vila-real també tenen presència en els esports electrònics. La competència, per tant, no es redueix a la gespa.

Expansió digital a la Xina

Com passa en totes les altres àrees del club, la digital també té una mirada posada a la Xina. Fa un any el club va estrenar web en xinès i els últims mesos ha anat provant i posant en marxa diferents xarxes socials que permeten fer un salt virtual al país de Mr. Chen.

De la mà de Rastar, l’Espanyol ja supera els 16.000 seguidors xinesos en xarxes com Sina Weibo, WeChat Weixin, DongQiuDi, Qi E Hao, QQ Video i Youku, que ja formen part de Global RCDE. Unes plataformes que ofereixen serveis similars als que poden oferir YouTube, Twitter i Facebook, i que el club espera que, a mitjà termini, igualin en nombre de seguidors les xarxes socials europees. “Seria un indicador que el procés d’internacionalització de la marca va endavant”, assenyalen des del club. El nou Espanyol vol ser un fenomen viral.