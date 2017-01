35 raons per renovar Leo Messi i permetre que es retiri al Barça

Leo Messi no havia fet mai un gol al Las Palmas en partit de Lliga. En els anteriors duels, havia donat assistències i havia sumat triomfs, però no havia marcat cap gol. Però una errada de Javi Varas, un dels porters que ha creat més problemes sempre a l’argentí, va permetre al geni de Rosario incorporar els canaris a una llista de rivals formada per 35 equips. 35 equips diferents als quals Messi ha fet gols a la Lliga, xifra que iguala el rècord del madridista Raúl, fins ahir el jugador que en solitari havia marcat contra més equips diferents a Primera. L'exdavanter, de fet, l'ha felicitat amb esportivitat a través del seu compte de Twitter: "És un plaer gaudir dels seus gols cada dia a la Lliga Santander".

Un placer disfrutar de sus goles cada día en #LaLiga. 👌🏻 https://t.co/txYCCZ7TWc — Raúl González Blanco (@RaulGonzalez) 14 de gener de 2017

Pocs equips -el Cadis, el Múrcia i el Xerez- han jugat contra Messi a Primera sense rebre gols. Va ser en una època en què l’argentí feia menys gols, portava els cabells llargs i tenia menys pes esportiu. Eren altres temps. Ha plogut tant, que el Xerez s’ha refundat i juga a Regional, el Múrcia és a Segona B i el Cadis a Segona, després de caure també a la Segona Divisió B.

Ha plogut molt. Tant, que Messi ara s’ha convertit en el pilar fonamental del club. I quan un treballador del Barça, ja sigui Òscar Grau o Pere Gratacós, no diu de forma prou ferma que cal renovar-lo, es creen incendis que acaben amb comunicats, polèmiques i nervis. Just abans del gol contra el Las Palmas, Bartomeu va haver de trencar el seu silenci per intentar calmar l’ambient i parlar sobre com s’encara la renovació d’un jugador que va tornar a firmar una gran actuació, fins al punt que va intentar marcar de córner directe. “ El Barça i Messi es necessiten”, va explicar Javier Mascherano al final del partit, resumint el sentiment de gairebé tot el barcelonisme. Aquest 2017, Messi ja ha fet quatre gols en quatre partits. Un Messi que, segons Bartomeu, seguirà al club: “El Barça farà el que calgui per renovar Messi, estic segur que seguirà aquí i es retirarà al Barça. No hi ha nervis amb la seva renovació. Porto les converses personalment, avisaré quan hi hagi notícies. La renovació és imprescindible per al club i es farà amb tranquil·litat. No puc explicar-ne els detalls però sí que s’està parlant amb el seu entorn”, va explicar, fent de portaveu, malgrat que no va voler assegurar al 100% que Messi renovarà.

Ara, el president sí que va justificar la destitució de Pere Gratacós com a representant a la Federació Espanyola: “Les declaracions de Gratacós no són adequades. N’hem parlat amb ell i ho ha entès. És algú important en el futbol formatiu”. En canvi, Bartomeu sí que va defensar del tot les frases d’Òscar Grau, CEO del club: “Ens costa entendre aquesta polèmica. Les frases de Grau eren encertades en aquell context, ell va dir que cal renovar Messi. La figura de Messi és clau, sense ell no es poden entendre aquests èxits”. De fet, Luis Suárez, que havia criticat Òscar Grau, va mostrar-se més tranquil després de sentir les paraules de Bartomeu i va firmar que era la premsa qui veia polèmiques on no n’hi ha. La dificultat per comunicar-se, però, ha alterat el dia a dia dins del club i Sergio Busquets va arribar a deixar abans d’hora la zona mixta tip de preguntes sobre aquest tema. Amb Messi tot és diferent. Tot és magnifica. Però a vegades sembla que alguns no se’n recorden.