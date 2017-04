El retorn de Ferrari

“Ferrari ha tornat”, deia satisfet l’alemany Sebastian Vettel després de fer el millor temps als entrenaments oficials del GP de Rússia, al circuit de Sotxi (14 h / Movistar+). L’alemany, campió del món quatre cops -2010, 2011, 2012 i 2013-, va aconseguir la seva 48a pole position particular i va donar a Ferrari el primer lloc de sortida per primer vegada des del Gran Premi de Singapur de l’any 2015. Dos anys sense cap pole a Maranello feien mal, però l’equip italià va tancar la ferida amb autoritat, ja que Vettel, amb un temps d’1:33.194 en la seva millor volta, estarà acompanyat a la primera línia de sortida pel seu company d’escuderia Kimi Räikkönen, que va rodar 59 mil·lèsimes més lent. “Les tres primeres carreres demostren que estem tenint un bon començament de temporada, tot i que Mercedes sempre ha anat fort en els entrenaments. Aquí, però, els dos Ferrari estem per davant. És una fita. Hem aconseguit millorar el cotxe i estarem molt a prop. Estem molt feliços. Sí, Ferrari està de tornada, almenys a la primera línia de la graella”, va dir tot rialler. De fet, l’escuderia italiana no posava els seus dos pilots en les dues primeres posicions des de l’any 2008, a França. “Avui els dos cotxes vermells són al davant. Això és bo, però queda la carrera. Intentarem fer-ho el millor possible”, deia el cap de l’escuderia, Maurizio Arrivabene.

El repte de Ferrari és trencar l’hegemonia de l’equip Mercedes al circuit de Sotxi, ja que, fins ara, les fletxes platejades de Mercedes han dominat sempre al circuit construït a l’Anella Olímpica a la ciutat a la costa del mar Negre, amb els triomfs de l’anglès Lewis Hamilton (2014 i 2015) i l’alemany Nico Rosberg (2016). Als entrenaments oficials d’aquest any, però, les fletxes van ser vermelles i no pas platejades. Ferrari va rodar a la perfecció i Sebastian Vettel tindrà una gran oportunitat per seguir manant a la classificació general, i buscarà afegir 25 punts més als 68 que ja té gràcies al seus triomfs a Austràlia i Bahrain, victòries que l’han fet pujar al capdamunt de la general.

A Mercedes, però, no perden l’optimisme, amb Bottas i Hamilton ocupant la tercera i la quarta posició. Toto Wolff, el seu director esportiu, va avisar que Mercedes donarà guerra avui, però va admetre que alguna cosa no acaba de rutllar a l’escuderia alemanya: “Vettel i Räikkönen tenen el cotxe més ràpid. L’han tingut als entrenaments i sembla que també el tindran a la cursa”. Hamilton, molt enfadat, va admetre que havia patit molts problemes: “He patit molt. Aquesta quarta posició és el màxim que podia aconseguir ara mateix”, després dels problemes de sobreescalfament al motor.

Tampoc funciona l’escuderia Red Bull. L’australià Daniel Ricciardo i l’holandès Max Verstappen sortiran des de la sisena i la vuitena posicions, amb el brasiler Felipe Massa en la setena plaça. A Maranello ja es freguen les mans il·lusionats, pensant que aquesta temporada podria ser la del retorn del Cavallino Rampante.

Alonso: “Estic al màxim, però és el que hi ha”

Qui segueix sense aixecar el cap és l’espanyol Fernando Alonso, quinzè en uns entrenaments frustrants per als seus interessos. Com ja acostuma a passar, l’asturià va atacar sense pietat el seu equip, McLaren, afirmant que ell està en un moment dolç de conducció, però li toca posar-se al volant d’un monoplaça que no pot competir. “Estic al màxim de forma, en el meu millor moment, però és el que hi ha”, es va queixar. Alonso ja va anunciar que espera que el Gran Premi de Sotxi sigui com “els que hem vist fins ara, la mateixa història”, i va fer broma amb el fet que poder acabar la cursa ja seria tot un èxit, després d’un inici de temporada ple de problemes mecànics.