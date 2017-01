La revàlida d’Aleix arrenca un somriure a Luis Enrique

El partit estava fet i refet. El marcador exhibia un poderós 4-0 que ni el Las Palmas tenia esma per maquillar ni el Barça, concentradíssim, permetia que s’espatllés. I d’aquest buit va sorgir el moment Aleix Vidal, titular inesperat ahir al lateral dret. L’exsevillista, després d’una cavalcada l’interior, va filtrar una passada a Alcácer, que va posar-li en safata una pilota dins l’àrea que Aleix no va desaprofitar. Era una assistència, un regal, una ocasió ideal que el lateral va disfressar de reivindicació. Amb la inèrcia de la carrera i l’eufòria del remat encertat, va celebrar el gol subratllant el seu nom a la samarreta davant la Grada d’Animació, tocant-se l’escut, el pit i el cor, agraint l’ovació que li brindava el Camp Nou. A la banqueta, Luis Enrique somreia amb el cos tècnic, alleujat, tranquil, satisfet. “M’alegro molt que no li hagi donat la raó a l’entrenador”, va dir després en sala de premsa. L’entrenador va catalogar “d’excel·lent” l’actuació d’Aleix Vidal, de qui va dir, també, que s’havia estat entrenant “molt bé” en els últims mesos. “És un portent físic i té gol”, va apuntar d’entre les característiques que el fan vàlid per fer de “fals” lateral dret, juntament amb Sergi Roberto, un altre reciclat en la posició. “Els dos tenen de laterals el que tenia jo”, va seguir l’asturià, relaxat.

El cas d’Aleix Vidal, a qui el tècnic en més d’una ocasió havia desafiat a fer-lo canviar d’idea a base d’esforç defensiu i compromís als entrenaments, confirma que Luis Enrique vol comptar amb tot l’equip fins al juny. “Junts serem més forts”, va repetir. Aquest “junts” ja comença a incloure Aleix Vidal. Mesos després.