Una revolucionària que només volia nedar

“Què m’ha aportat nedar? La piscina ha sigut el meu refugi des de petita, i la natació ha sigut una manera de viure més feliç”. Qui parla és la Roser Ponsati, una dona a qui l’edat (86 anys) no ha restat lucidesa mental ni vitalitat, i que és molt més que la sòcia número 2 del Club Natació Barcelona, on encara neda tres dies per setmana. Darrere d’ella hi ha una vida plena de reivindicacions a favor de la democràcia, els drets esportius i civils de les dones i la constant voluntat de millorar el seu entorn. És tota una institució en un club on va entrar el 1939, amb només 9 anys. “Aleshores, només podien ser sòcies les noies que tenien algun títol”, lamenta: “Pagava cinc pessetes a l’any. Em van donar el carnet de sòcia 50, però amb les altres 49 gairebé ni ens vèiem, ja que érem discretes i estàvem repartides entre 4.000 homes”.

Un campionat de Catalunya de crol (el primer de diversos títols durant la seva joventut) li va obrir les portes al CNB, on acumula 77 anys d’antiguitat. En aquest temps ha aconseguit diversos campionats, sobretot en l’etapa de màsters, però n’hi ha un del qual està especialment orgullosa: amb tres companyes del club va assolir un rècord de Catalunya el 2013, en fer la marca més baixa (5:43.44) en els relleus 4x50 metres lliure, en què l’edat de totes quatre sumava 320 anys.

La piscina ha marcat la seva vida, malgrat que la va haver de deixar uns anys. Primer, per problemes de cor; després, per la mort del seu pare, cosa que la va obligar a fer-se càrrec del negoci familiar, un forn al carrer del Carme. En l’època del racionament, va haver de fer d’empresària en un negoci, el de l’alimentació, vital. Quan va poder, però, va escapar-se a practicar diferents esports com l’esquí, el tenis, el submarinisme o l’alpinisme. Una afició, aquesta última, que compartia amb el seu marit.

L’esperit amateur de l’esport l’havia heretat del seu oncle, Nemesi Ponsati, una personalitat fonamental en la història del CNB i de les federacions catalanes de natació i d’atletisme, que va presidir. “Va entrenar centenars de joves i va fer que el CNB fos molt bo en atletisme. Li van dir que posarien el seu nom a l’Estadi Olímpic, però finalment es van treure de la màniga el de Lluís Companys, que no tenia cap vinculació amb l’esport, i a ell li van posar una placa”, recorda. Com el seu oncle, ella defensa l’esport com un element de formació i d’integració, amb compromís i constància, uns valors que va aplicar en les diferents escoles amb les quals va treballar un cop va deixar el forn, amb 46 anys, per estudiar per ser treballadora social.

Cul inquiet en l’esport i en la vida, encara segueix vinculada a associacions en defensa del barri on viu, Sant Gervasi, i en la defensa de les dones. De fet, ella va ser l’única dona impulsora del referèndum que va permetre que el 1985 les dones poguessin assistir a les assemblees i tenir vot al CN Barcelona. “Pagava igual que el meu home, però no tenia els mateixos drets, era vergonyós. Vaig anar a la ràdio, a la televisió i vaig trucar a tothom perquè vingués a votar que sí”. Va aconseguir que uns 1.100 socis hi votessin a favor i guanyessin els 700 que van votar-hi en contra. Un d’aquests, també soci veterà, la saluda mentre es fa l’entrevista: “La gran Ponsati!”, exclama. La Roser recorda per què molts homes van votar en contra de la seva petició: “Venien molts homes grans que deixaven la senyora a casa i passaven pels banys de Sant Sebastià, on veien a totes les vedets i estrelles del Paral·lel. Si les dones entraven, els vigilarien”. L’entrada d’un gran nombre de dones el 1985 va ajudar a sanejar el club econòmicament.

El seu esperit reivindicatiu encara perdura. “Falten veus reivindicatives. A les reunions de dones on vaig no venen noies joves, s’han acomodat. Ni les meves filles reivindiquen ja”, exposa. Li és igual ficar-se en “merders” si la causa és justa. Ara lamenta algunes tradicions perdudes al club i, sobretot, que a cap dels seus nets l’hagi enamorat la piscina com a ella.