Ricky Rubio i Pau Gasol acomiaden l'any amb victòria

260x366 Pau Gasol intenta desfer-se del marcatge de Mason Plumlee / DARREN ABATE / EFE Pau Gasol intenta desfer-se del marcatge de Mason Plumlee / DARREN ABATE / EFE

Els Minnesota Timberwolves intenten fugir de les últimes posicions de la Conferència Oest, i aquesta matinada han fet un pas més en aconseguir l'onze triomf de la temporada. L'equip de Ricky Rubio ha superat 116-99 els Bucks, en un partit discret del base català en l'aspecte anotador (5 punts), però dirigint l'equip amb solvència (9 assistències) i robant la meitat de pilotes dels Wolves (4 recuperacions). Andrew Wiggins ha liderat els de Minnesota amb 31 punts, ben secundat per Zach Lavine (24 punts), Shabazz Muhammad (22 punts en 17 minuts) i Karl-Anthony Towns (18 punts i 16 rebots).

Els qui continuen imparables són els Spurs, que s'han desfet dels Blazers per 110-94. Els de San Antonio porten 27 victòries i 6 derrotes, només una més que els Warriors, que també han guanyat 108-99 els Mavericks. Pau Gasol no ha hagut de mostrar la seva millor versió i ha acabat el duel amb 10 punts i 7 rebots. De fet, els Spurs han repartit molt els minuts –amb 10 jugadors amb més de 13 minuts disputats– i els punts –no hi ha hagut cap jugador que n'hagi fet més de 20.

On s'ho han passat més bé és a Houston: els Rockets han superat 140-116 els Clippers.