Anglaterra conquereix Cardiff i segueix intractable al Sis Nacions (16-21)

La selecció anglesa de rugbi ha derrotat aquest dissabte a Gal·les a Cardiff (16-21), consolidant-se coma gran favorit per guanyar el torneig de les 6 nacions, ja que suma dues victòries en dos partits contra rivals durs com els gal·lesos o els francesos.

Els jugadors de l'australià Eddie Jones -que no coneix la derrota des de la seva arribada a la banqueta- han arribat a la capital gal·lesa després d'aconseguir un treballat i sofert triomf sobre França (19-16) en la jornada inaugural i disposats a estendre a 16 trobades seva ratxa de victòries en totes les competicions. Ho han aconseguit.

Un assaig d' Elliot Daly, transformat per Owen Farrell, a falta de quatre minuts per al final ha decantay el partit per als visitants, que havien començat millor gràcies a un 'try' de Ben Youngs i de la posterior conversió del sempre fiable Farrell (3-8).

Els 'Dracs' li han donat la volta al partit abans de la mitja hora de joc, gràcies a un penal i a una conversió de Leigh Halfpenny i a un assaig gairebé sota pals de Liam Williams (13-8).

Ja en la segona meitat, i després d'un intercanvi de cops entre Farrell i Halfpenny, Daly (m.76) ha arribat l'assaig de Daly. Els anglesos sumen la seva victòria consecutiva número 16 i es reafirmen com a màxims favorits per revalidar el títol en el Sis Nacions 2017.