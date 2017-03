Escòcia tanca el seu Sis Nacions brillant i deixant els italians amb la cullera de fusta (29-0)

Escòcia s'ha acomiadat del Sis Nacions amb un clar triomf sobre Itàlia per 29-0. Amb aquest resultat, Escòcia guanya els tres partits jugats a casa, a Murrayfield, per primer cop des de l'any 2006.

Stuart Hogg ha convertit el primer xut a pals escocès i abans del descans, Finn Russell i Matt Soctt han fet dos assaigs que han castigat una Itàlia fluixa on Carlo Canna ha fallat els seus tres xuts a pals. Tim Visser i Tommy Seymour han tancat la festa d'una Escòcia que bat el seu rècord d'assaigs en una edició del torneig des de que el juguen sis seleccions. Per als italians, aquesta derrota significa quedar-se al cullera de fusta, a l'equip que no guanya cap dels seus cinc partits, per dotzena vegada en 18 participacions al torneig,

Aquest era el darrer partit com a seleccionador escocès de Vern Cotter, responsable de la gran millora del XV del Card.