Gal·les derrota Irlanda i la descarta de la lluita per guanyar el Sis Nacions (22-9)

La selecció de Gal·les ha derrotat per 22 a 9 a Irlanda, deixant els irlandesos sense opcions de guanyar el torneig.

Durant els primers 20 minuts, Irlanda ha intentat atacar en un duel molt físic, però l'equip local ha aguantat ferm i només un xut a pals de Johathan Sexton ha obert el marcador (0-3). A poc a poc, els dos equips s'han animat i un canvi de joc Rhys Webb ha acabat amb el primer assaig local, de George North (5-3). Paddy Jackson, qui ha entrat per un Sexton afectat per un cop, ha fet pujar el 5-6 al marcador, però en el darrer minut de la primera part, un xut de Halfpenny ha posat els gal·lesos per davant (8-6).

En el segon temps, Gal·les ah aprofitat tenir un home més per una groga a Sexton- fent el segon assaig, de nou de North.Amb 15-9, Irlanda encara ha gaudit de bones ocasions per fer un assaig, però ha acabat patint amb un assaig de Jamie Roberts després de bloquejar un rebuig de Sexton (22-9).