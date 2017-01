El rumb tricolor de Mister Skyball

L’estadi de vòlei platja dels Jocs Olímpics de Rio 2016 conté la respiració. El número 2 d’Itàlia, Adrián Carámbula (1988), es disposa a sacar. Com sempre, peus i cos paral·lels a la línia de fons, pilota a la mà dreta, mirada ràpida al camp de la parella austríaca i cop de dits per elevar-la. Quan arriba a l’alçada del seu cap, la colpeja amb el braç esquerre per enviar-la uns 30 metres per sobre de la xarxa. Dels núvols a la sorra rival, directament. La cridòria és monumental. Era la primera vegada que l’afició carioca veia el seu moviment, una mecànica única que l’ha batejat com a Mister Skyball. “No recordo la primera vegada que la vaig fer ni com se’m va ocórrer. És una cosa natural, com instintiva. Sempre ha format part del meu joc. L’utilitzo per desubicar l’altre equip. Si aconsegueixo l’ ace genial, però la intenció és trencar possibles estratègies”, comenta a l’ARA, reproduint la tècnica.

Ara, mesos després de l’experiència olímpica -sense medalla- i allunyat dels focus mediàtics, el jugador l’executa a les pistes de la Mar Bella de Barcelona, on esprem les seves vacances atemporals. Un grup de turistes nord-americans que aprofiten les últimes hores de sol l’observen. “Professional? N’estàs segur? No en fa cap pinta. Això ho ha fet de xamba”, afirma el més jove, incrèdul, en repassar Carámbula amb la mirada. L’italo-uruguaià és un top 5 del món al costat d’Alex Ranghieri que trenca, de manera brusca, l’estereotip de jugador de cos corpulent i acuradament fibrat. “Tinc panxeta i faig 1,80 m d’alçada. Sí, soc baixet, no sembla que sigui de l’elit -admet amb humor-. La gent no entén que per ser un crac el que necessites és control de pilota. T’ajuda a ser versàtil, canviar el ritme, guanyar partits i campionats”.

L’esquerrà s’assenyala el cap amb un dit per explicar la cantarella que l’ha fet viure del vòlei. “Tot era aquí. Si volia dedicar-m’hi havia de ser diferent, tenir una identitat molt particular. De petit em deien que mai podria fer carrera, que era un nan. «Ves a l’escola, busca una feina», m’aconsellaven. Soc una persona de reptes i aquest l’havia d’aconseguir”, explica.

El jugador, nascut a Montevideo i criat a Miami, remarca el to impositiu del verb. “L’esport em va donar un rumb a la vida. Amb 14 anys em vaig mudar als Estats Units amb la família, buscant un futur millor, i als 16 em van fer fora de casa. Era jove i insolent. Estava en contra de tot i em dedicava a anar a la platja amb els amics. Va ser llavors quan vaig descobrir el vòlei i la seva comunitat. Em van enamorar”, diu, assegut sobre la sorra, acariciant-la. El valor del seu primer record d’una pilota tricolor és incalculable. “Va ser com trobar-me. Necessitava diners i pensava que fer-me professional era la solució. Vaig estar tres anys practicant cada dia, sense excusa, de les 8 del matí a les 7 de la tarda. Va ser dur. Havia d’aprendre a colpejar l’esfèrica i a estudiar els rivals. Crec que el vòlei s’assembla als escacs. Has de llegir els moviments que veus i els que encara han d’arribar”, apunta.

El sud-americà torna a destacar el component psicològic per davant del múscul: “Aplicar la ment és el següent nivell. Aquí la competència és enorme i has de saber guanyar jugant malament. Si et surten les coses, pots batre qualsevol. Però, ¿i si tens un mal dia? Ho pots fer? Aquesta és la clau”. És l’experiència d’un geni atípic. Quan s’analitza i fa balanç, riu aixecant els braços, amb gest despreocupat. “És com el conte de l’aneguet lleig. El rar de tot el circuit soc jo, clarament. Ho sé. A vegades em miro i al·lucino amb les meves decisions. Però això és el que em fa diferent. Jo reacciono, a la vida i quan estic competint en un torneig de primer nivell. Si penses, el cos es bloqueja. La preparació, les anàlisis, s’han de fer molt abans”.