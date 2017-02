El seguidor del Barça agredit a Vitòria: "Només que un hagi acabat a l'hospital amb el cap rebentat, ja n'hi ha prou"

Estarà tota la setmana de baixa. Es va emportar un trau de 20 centímetres al cap del seu viatge a Vitòria. El seguidor del Barça agredit abans del partit contra l'Alabès ha parlat amb l'ARA sobre el que va viure dissabte al migdia, quan una cinquantena de persones van llançar-se sobre un grup de seguidors del Barça que estaven en un bar de la zona universitària. Ell, membre de la penya Creu de Sant Jordi, va acabar hospitalitzat i no va poder tornar a Barcelona fins l'endemà del partit. Demana anonimat i poder passar pàgina als fets de Vitòria.

Què va passar dissabte?

Sabíem que quan hi va anar l'Espanyol, al pàrquing de Mendizorrotza, un grup va atacar 10 seguidors de l'Espanyol. A Vitòria hi ha un grupuscle ultra violent dels Iraultza, que es diuen 'Sport Friends', i que els agrada molt la bronca. Quan vam arribar allà vam dir 'evitem problemes. No anirem al pàrquing, que ens deixi el bus a una altra banda i evitem anar a un bar del centre'. Ves a saber per on passes, així que vam buscar un bar allunyat, a la zona universitària, per després anar al camp directament, sense anar a cap altre bar. Estàvem a la terrassa fumant, a dins hi havia més gent, i vam veure baixar per uns dels carrers una munió de gent brutal. Nosaltres érem uns 20 i vam veure que la cosa tenia una pinta fatal. Al principi, de fet, no vaig veure que portaven pals, però quan ho vam veure, va començar el pànic. És clar que ens vam defensar, l'única opció que tens quan veus gent amb pals de ferro, és llançar una cadira i fugir. La gent es va refugiar dins del bar, que tenia dos portes, i quan jo vaig anar a la porta que hi havia a l'esquerra, un cambrer l'havia tancat i no em va deixar entrar. Em vaig quedar a fora i va ser quan van venir i em van colpejar al cap amb una barra de ferro. Em van fer un trau de 20 centímetres, vaig intentar marxar d'allà, però van venir uns altres amb bats de beisbol i em van començar a colpejar. Sort d'un d'ells que va dir 'pareu', perquè els altres no tenien cap intenció d'aturar-se.

Qui hi havia al bar?

Era una barreja de gent que ens coneixem del futbol. N'hi havia uns quants que formen part de l'Espai d'Animació, d'altres, no. A mi no m'agrada viatjar amb el bus, anava a pujar amb cotxe amb uns amics, però al final no van poder i vaig preguntar si podia pujar amb el bus perquè em feia mandra conduir fins allà. Al final m'hi vaig sumar amb un amic.

L'únic detingut és del Barça.

És amic meu. Quan jo torno al bar vaig ple de sang, ell va venir ràpidament i em va abraçar per ajudar-me, ja que jo ni m'aguantava dempeus. Ell va acabar ple de sang també, i quan va venir l'Ertzaintza i van veure la pinta que tenia, se'l van endur. És clar que ell, com tots nosaltres, es va intentar defensar. Però arriba un moment que veus que no pots ni defensar-te, quan veus el triple de gent que tu, amb bats i barres de ferro.

L'Ertzaintza manté oberta encara la possibilitat que haguéssiu quedat per barallar-vos. També ho manté algun testimoni.

L'Ertzaintza ja ens ho va dir, sí. Encara no ha descartada aquesta opció. Però, repeteixo, nosaltres estàvem a la terrassa del bar i vam veure passar cotxes, mirant i donant voltes. Això ho detectes. Aquí va començar el nerviosisme, vam dir-nos que passava alguna cosa, que s'havien adonat que érem gent del Barça. No sé si des de l'altra banda del carrer algú va tirar alguna cosa. A vegades, tu no busques el problema, però el problema pot venir fins a tu.

Nega que haguessin quedat, per tant?

Rotundament. Em dol molt escoltar aquesta versió. Som tan idiotes que quedem per barallar-nos, hi anem amb les mans a la butxaca i aquesta gent amb bats de beisbol i barres de ferro, i sent el triple que nosaltres... No vam quedar amb ningú, vam intentar evitar el problema, però els problemes a vegades et troben.

Va témer per la seva vida?

Sí, abans que el noi digués 'pareu' als seus companys. La resta del grup no tenia cap intenció d'aturar-se, em pegaven al cap, estava liquidat, no tenia forces per a res, ni per córrer. No he vist mai un nivell de violència d'aquestes característiques. Molt heavy.

Aquest any hi ha final de Copa amb l'Alabès.

S'ha de passar pàgina. Particularment, se m'han passat les ganes de fer coses. El meu missatge és de calma: que per sort, la final és al maig, i com menys se'n parli, millor. Esperem que la final sigui tranquil·la. Només que un hagi acabat a l'hospital amb el cap rebentat ja n'hi ha prou.