El sentit comú dicta renovar Messi

Òscar Grau, suposo, no deu recordar aquella polèmica provocada per Javier Faus quan era vicepresident del club. Llavors, Faus va dir que no veia cap motiu per renovar el contracte d’un futbolista, Messi, a qui ja li havien millorat el contracte feia poc. L’argentí, que no sol deixar gaires titulars quan parla, però que dispara amb bala quan toca, va replicar que “Faus no en sap res, de futbol”. El futbol modern està destinat a ser gestionat per professionals, però aquests no poden oblidar quin negoci tenen entre mans. Pots entendre de diners i saber elaborar plans estratègics, però cal no oblidar quin és el teu sector: el futbol. I dins del futbol res té el valor de Messi. No estic d’acord amb Luis Suárez, que deia que no s’havia de fer servir el sentit comú i renovar Messi. En el meu cas, crec que el sentit comú és renovar Messi. Evitar que faci gran un altre club. Evitar que defensi altres colors. Evitar deixar el Camp Nou orfe del seu futbol. El sentit comú, dins d’aquest futbol sense sentit comú pels diners que mou, és voler tenir Messi fins que es retiri.

Tots sabem que queda molt bé anar dient que el Barça és més que un club, malgrat que cada cop sigui més que un negoci, però no es pot valorar cada treballador de la mateixa manera: Messi menja en un plat diferent i amb els seus èxits s’ha guanyat el dret de renovar a l’alça quan així ho dicten les lleis del mercat. Messi, i el seu talent, s’ha convertit en gairebé l’únic valor estable en els últims deu anys del Barça. Bàsicament, mai falla, eleva el valor del club i és el millor ambaixador possible. Ell és la cara del club i el club necessita renovar-lo per evitar que marxi. No és culpa del Barça, ni de Messi, que el futbol sigui un negoci desproporcionat amb rivals que poden oferir cada sis mesos xifres esbojarrades per fitxar un jugador. Messi guanyarà més diners si marxa. I no és bona idea emprenyar-lo a ell, i de passada, a tot el vestuari, amb declaracions fredes que converteixen Messi, el pilar que aguanta el club, en un treballador més. Això no és sentit comú.