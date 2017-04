Una setmana per renéixer de les cendres o enfonsar-se

Alea iacta est. El Barça encara una setmana clau, amb tres partits en vuit dies en què es decidirà la seva sort a la Lliga i la Champions, amb només dues opcions: reaccionar i mantenir-se lluitant amb el cap alt o enfonsar-se en un descens als inferns del qual més d’un sortiria escaldat. Després de ser golejat a Torí contra la Juve per 3-0, el Barça rep la Reial Societat (20.45 hores / Movistar Partidazo) enmig d’un ambient enrarit, amb una sensació similar a la que viuen les famílies que han viscut una baralla molt forta però els toca aparentar unitat en un sopar públic.

Després de perdre en terres piemonteses, Luis Enrique va estirar les orelles als jugadors, especialment per no haver posat la cama amb tanta intensitat com els italians, per no haver interpretat bé el partit i per no haver jugat prou concentrats. “Si haig de recriminar alguna cosa als jugadors ho faig cara a cara, així ells també poden fer-ho si ho creuen”, va dir el tècnic asturià, que malgrat mostrar-se més optimista que fa pocs dies va seguir sense amagar que creia que durant la primera part del partit es van rebre dos gols per dues raons: els encerts del rival i l’actuació individual dels seus jugadors. “Totes les decisions les prenc jo, i si no vaig saber transmetre el model de joc jo en soc el responsable, però tàcticament no em vaig equivocar en res”, va dir, i va afegir que “l’equip no va estar bé ni amb la pilota ni sense durant la primera part”.

Si la xerrada de Luis Enrique posterior a la derrota va ser de les més dures en tres anys, en la roda de premsa prèvia al partit amb els bascos es va veure un Luis Enrique més optimista de poder aixecar l’eliminatòria dimecres que ve, malgrat admetre que l’equip està tocat. “No em penedeixo del que vaig dir a Torí -llavors va dir que no creia gaire en la remuntada-. És el que sentia en aquell moment. L’estat d’ànim clarament et condiciona, però aquest estat d’ànim canvia, i canvia molt ràpid. No tinc cap dubte que podem capgirar l’eliminatòria. De fet, és més fàcil de remuntar que contra el PSG, perquè hem de marcar un gol menys”. Perdre davant la Reial Societat significaria, però, enterrar abans de jugar contra la Juve les opcions a la Lliga, ja que el diumenge 23 d’abril l’equip visita el Santiago Bernabéu amb el Madrid en un estat anímic millor després de guanyar a Munic. Els blancs -sense el lesionat Bale- juguen abans (16.15h) al camp d’un Sporting que lluita per no baixar. I en cas de guanyar, el Barça sortiria a jugar contra la Reial Societat a sis punts, i conscient que el Madrid té un partit ajornat, el del camp del Celta de Vigo. “No és el millor rival per recuperar la confiança i preparar el partit contra la Juve, però hem de guanyar aquests 3 punts per arribar a dimecres de la millor manera. Si no guanyem, arribarem al partit amb la Juve amb complicacions”, va admetre Luis Enrique. “Anímicament no estarem al cent per cent per tot el que hem viscut, però estic segur que l’equip donarà la cara”, va dir. Per enfrontar-se a una Reial Societat en crisi de resultats -ha guanyat 4 dels últims 15 punts-, el Barça recupera Sergio Busquets però no podrà disposar del sancionat Neymar. Paco Alcácer o Arda Turan, que podria rebre l’alta després de recuperar-se de la seva lesió a l’adductor dret, podrien substituir el brasiler a l’atac, que com sempre completaran Leo Messi i Luis Suárez. Després del fracàs del 3-4-3 a Torí, Luis Enrique podria recuperar el 4-3-3, de manera que Jordi Alba tornaria a ser titular com a lateral esquerre. Mascherano, encara amb molèsties, és dubte per jugar el partit.

Precedents favorables

Luis Enrique, sincer, fins i tot va afirmar que entendria rebre xiulets. “Entenc que el culer estigui cabrejat, però si volen xiular poden esperar a final de temporada. Si volen xiular l’entrenador, cap problema, perquè jo no fallaré cap pilota, però no als jugadors”, va dir just abans del primer d’aquests tres partits en què es decideix tot. Dimecres, intentar contra la Juve la segona remuntada europea en poques setmanes, i diumenge, un clàssic vital, especialment si el Barça allarga la seva ratxa a casa contra la Reial Societat. I és que els bascos no guanyen al Camp Nou des de l’any 1991, i han encadenat 20 derrotes consecutives. És, doncs, un rival adient per permetre a un Barça amb dubtes fer teràpia i guanyar. L’alternativa és seguir trencant els lligams entre tècnic, jugadors i aficionats. Una relació encara estable però enrarida després de reviure el malson de París al Juventus Stadium.