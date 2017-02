La justícia americana ha investigat Sandro Rosell

Les autoritats judicials dels Estats Units van sol·licitar la col·laboració d’Espanya en el marc d’una investigació relacionada amb la FIFA en què apareix l’expresident del Barça Sandro Rosell. En una interlocutòria del jutjat central d’instrucció número 3 de Madrid a la qual ha tingut accés l’ARA es confirma la petició de la justícia americana per realitzar una comissió rogatòria a Rosell. L’escrit és del 3 de desembre del 2015 i l’Audiència Nacional va complimentar i donar resposta a la sol·licitud mig any després, el 17 de juny del 2016. Fonts properes a l’expresident del Barça asseguren que no tenen constància de cap petició de la justícia americana. Els experts consultats per l'ARA asseguren que podria donar-se el cas que una persona investigada -i sobre la qual s'ha sol·licitat una comissió rogatòria-, no fos informada del procés.

La investigació de la Fiscalia nord-americana és per un “ delicte de blanqueig de capitals, frau electrònic i altres” -que no s’especifiquen-. A banda de l’expresident del Barça es demanava col·laboració a la justícia espanyola relativa a Julio Rocha, expresident de la Federació de Nicaragua de Futbol, i Rafael Esquivel, expresident de la Federació de Veneçuela de Futbol. Rocha es va declarar culpable d’acceptar suborns al desembre. Ho va fer a Nova York, davant la jutge Pamela Chen. Va acceptar dos delictes -associació per delinquir i frau bancari-, a canvi de retornar gairebé 300.000 dòlars i acceptar una condemna reduïda. L’expresident de la Federació de Nicaragua va ser extradit als Estats Units al maig. Per la seva part, Esquivel també va acceptar la seva culpabilitat un mes abans que Rocha, al novembre. Va acceptar 7 delictes a canvi de pagar més de 15 milions de dòlars i veure reduïda la seva condemna. El veneçolà va admetre el blanqueig de diners provinents de suborns d’empreses a canvi dels contractes de televisió i màrqueting de la Copa Amèrica i la Copa Libertadores.

Fonts de l’Audiència Nacional confirmen que la policia judicial va realitzar dos registres en dues seus diferents i es van clonar diferents materials informàtics, que es van enviar posteriorment als Estats Units. L’entorn de l’expresident blaugrana nega que fos a ell a qui es van realitzar aquests registres i escorcolls de la policia judicial. Per la seva part, la Fiscalia nord-americana, preguntada per l’ARA, ha declinat fer cap tipus de comentari sobre un procés que està investigant-se: ni nega ni pot confirmar res. De fet, tal com queda palès en l’escrit, ja hi havia una petició anterior d’ajuda judicial dels Estats Units, i l’Audiència Nacional va acordar reobrir el cas per practicar les diligències sol·licitades.

Pendents de Trump

El cas de corrupció a la FIFA està pendent dels canvis que hi està havent a la justícia americana arran de l’arribada del president Donald Trump al poder. Loretta Lynch, que fins ara havia liderat la investigació, va abandonar el càrrec de fiscal general fa uns dies. La seva substituta temporal, Sally Yates, va ser destituïda per Trump de manera fulminant mentre s’espera que el Congrés aprovi el nomenament de Jeff Sessions, l’home escollit pel president republicà per a aquest càrrec.

Lynch va iniciar la investigació com a fiscal federal del districte est de Nova York. Va ser ella qui va connectar les investigacions de l'FBI durant gairebé 5 anys i va realitzar els escrits d’acusació contra els dirigents de la FIFA per corrupció. Quan Barack Obama la va nomenar fiscal general va prosseguir amb el cas i el maig del 2015 el departament de Justícia nord-americà, en una acció coordinada entre el FBI i l’Agència Tributària, va fer una operació a Suïssa que va acabar amb la detenció de 7 dirigents de la FIFA en un hotel de Zuric, entre els quals Rocha i Esquivel. Mig any més tard hi va haver una segona operació amb més detencions d’alts càrrecs al mateix hotel. En total són ja més d’una vintena les persones detingudes arran d’aquesta investigació que va derivar en la dimissió de l’aleshores president de la FIFA, Joseph Blatter.