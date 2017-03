Elles són el futur

La clau, a la vida, és creure en el que fas. Creure que pots fer-ho. El Barça femení hi creu i, per sort, l’actual directiva creu molt en elles. Una aposta ferma que, de mica en mica, funciona. Cal creure en aquest equip magnífic que ja és en unes semifinals. Fins ara només 9 lligues havien vist com els seus equips arribaven a les semifinals de la Champions femenina. Només 9, i la lliga espanyola no figurava a la llista fins que el Barça ho ha fet. Superant problemes, superant silencis i superant aquelles bromes burletes d’aquells que encara, en llegir aquestes línies, seguiran considerant que el futbol femení no és ni esport ni femení. En molts despatxos i redaccions encara se sent. Però la seva època s’està acabant. Són part del passat, que sempre es resisteix a marxar. El futur és un Barça en què els èxits siguin d’ells i d’elles. El futur està arribant. I il·lusiona molt.