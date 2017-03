El Barça es jugarà ser entre els quatre millors equips d'Europa contra el Juventus. La mà innocent d'Ian Rush ha decidit que als quarts de final de la Champions es reediti la final del 2015, a Berlín. El partit d'anada es jugarà a Torí el dia 11 d'abril, dimarts, mentre la tornada es disputarà vuit dies més tard, el dia 19, al Camp Nou. D'aquesta manera, el conjunt de Luis Enrique s'enfrontarà a Dani Alves, que aquest estiu passat va abandonar Barcelona per jugar amb la Vecchia Signora i tancar una etapa de 8 anys com a blaugrana.

La resta de partits dels quarts de final de la Champions són:

Atlètic de Madrid - Leicester

Borussia Dortmund - Mònaco

Bayern Munic - Reial Madrid

En el cas de l'equip de Zinedine Zidane, la tornada serà a casa, al Santiago Bernabéu. El partit d'anada es jugarà la segona setmana d'abril, el dia 12, mentre que la tornada es disputarà només una setmana més tard, el 18. Uns dies més tard, el cap de setmana de Sant Jordi, el Barça jugarà el clàssic de Lliga contra el Reial Madrid. A més, els madridistes, abans d'anar a Munic per jugar contra el conjunt de Carlo Ancelotti, rebran l'Atlètic de Madrid, el dia 8 d'abril.

Per al duel de Torí Luis Enrique no podrà comptar amb Sergio Busquets, que serà baixa per acumulació de targetes.

315x767 Barça-Juventus, als quarts de final de la Champions Barça-Juventus, als quarts de final de la Champions

"A quarts no hi ha equips fàcils", ha dit el vicepresident esportiu, Jordi Mestre. "Fa anys que ens toquen ossos durs, però ho anem superant. Ho enfoquem bé", ha afegit el directiu, que ha tingut un record per a Alves, a qui el Barça "aprecia" molt.

La final de Cardiff es jugarà el 3 de juny.