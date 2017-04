El suís Ueli Steck mor a la zona de l’Everest

L’alpinista suís Ueli Steck va morir ahir a l’Himàlaia, al camp 1 de l’Everest, on s’estava entrenant per aclimatar-se de cara a un pròxim ascens. Un grup de rescat va trobar el cos sense vida del suís, de 40 anys, que va caure per un desnivell de mil metres durant un ascens al Nuptse, un dels cims pròxims a l’Everest, situat a tot just dos quilòmetres. Steck volia fer l’ascens a l’Everest pel corredor Hornbein, un dels menys utilitzats per la seva dificultat.

Steck era un dels alpinistes més famosos dels últims anys gràcies a les seves sorprenents fites, ja que sumava molts rècords d’ascens en solitari. L’any 2015, per exemple, va aconseguir fer el cim de 82 pics de més de 4.000 metres en tot just 62 dies, just un any després de sobreviure a una allau a la regió del Tibet on van perdre la vida dos companys. Steck havia participat en nombroses operacions de rescat de companys o per recuperar els cossos de qui havia perdut la vida, com en el cas d’Iñaki Ochoa de Olza, tal com recordava ahir Ferran Latorre, que és a l’Everest aquests dies intentant ser el primer català que fa els 14 cims de més de 8.000 metres.

L’any 2016 Steck havia descobert en una glacera de l’Himàlaia el cos de l’alpinista nord-americà Alex Lowe i un càmera, David Bridges, que l’acompanyava, desapareguts en una allau l’any 1999 al Shisha Pangma.