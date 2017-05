Els supervivents de l'accident d'avió del Chapecoense visiten el lloc de la tragèdia

Els futbolistes Alan Ruschel, Helio Neto, Jackson Follmann i el periodista Rafael Henzel van visitar, acompanyats dels seus familiars, aquest dimarts el turó on va tenir lloc, el 28 de novembre de l'any passat, la tragèdia que va deixar 71 morts. La visita al turó del municipi colombià de La Unión va servir per concloure un capítol molt dolorós en les vides d'aquests quatre supervivents.

Els tres futbolistes i el periodista van poder comprovar com de complicades van ser les tasques de rescat després de la caiguda de l'avió en una nit plujosa. "El que va passar va ser un miracle. Necessitava tornar per veure el que va succeir", va expressar Follmann, que va necessitar l'ajuda dels equips de salvament per poder escapar de la tragèdia. "No sé com ho van fer els equips de salvament per arribar fins aquí. És impressionant. Avui tanco un cicle", va dir Henzel.

Els quatre supervivents es van prendre un moment d'intimitat a la zona on va caure la cua de l'avió per poder fer les seves pregàries en un turó que ara pren el seu nom: Chapecoense. La jornada va continuar amb una visita a l'hospital San Vicente Fundación, on van ser atesos després de l'accident, i amb una rebuda eufòrica al municipi de La Unión.