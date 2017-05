Qui tindrà el valor de trencar el trident del Barça?

Quan el Barça guanya i els membres del trident fan de les seves, el Camp Nou s’assembla al públic del Cirque du Soleil. Més que patir, es deixen sorprendre amb les filigranes dels jugadors. Especialment quan arriba el bon temps i la graderia barreja socis amb ganes de gaudir i turistes que l’aprofiten per veure futbol i alhora posar-se vermells al sol. Un dos per un gairebé perfecte per tornar a casa amb bons records. Una graderia que, amb la boca oberta, celebra els malabarismes de Neymar o Messi, rient. Aquells “Oooh” que acompanyen els tocs de Neymar i ridiculitzen el rival, invitat a una festa que no és la seva.

Amb Neymar a aquest nivell, Suárez implacable i Messi aconseguint que un penal sembli una obra d’art, un es pregunta com actuarà el Barça, al mercat. Tothom sap que aquest equip pot guanyar la Lliga, però també que necessita començar a pensar en el futur, quan Iniesta ja no hi sigui. Toca fer crítica després de dos estius amb 8 fitxatges que no han acabat d’aportar gaire, al marge d’Umtiti.

¿El nou tècnic s’atrevirà a buscar alternatives més enllà del trident? Dependre d’aquests tres genis et salva partits, cert. Però també fa que no tinguis cintura per sorprendre els rivals. No és un debat senzill: vendre qualsevol membre del trident seria un gest impopular, però invertir bé els diners ingressats amb una suposada venda d’un davanter també podria assegurar que es prepara el futur amb encert, que es reforcen línies, que se centra el debat en el joc i no en els noms i les individualitats. Veient partits com el del Vila-real, fa la sensació que tindrem trident per a anys. Però aquesta temporada ens deixarà, segurament, una lliçó. Ni amb la millor davantera de la història es guanyarà la Champions, i toca patir a la Lliga. El futbol segueix sent cosa de més de tres jugadors i caldrà encertar-la, aquest estiu. Un mercat en què el Barça té menys diners que altres clubs. Tocarà tenir la punteria de Messi, al mercat.