Un traçat imprevisible per estrenar temporada

Una temporada més, i ja en van onze, el Mundial de motociclisme comença a Qatar, en l’única prova de tota la temporada en què les tres categories corren amb llum artificial. Un traçat, el de Losail, que no acostuma a ser indicatiu de com anirà la temporada, ja que per les seves característiques afavoreix les motos Ducati i, especialment, les Yamaha. No és casualitat, doncs, que la marca del diapasó sigui la que ha aconseguit més victòries (set) des que el circuit va entrar al campionat, el 2004.

I precisament una Yamaha, la del debutant Maverick Viñales, serà la que estreni la primera pole de la temporada. El pilot gironí va veure’s afavorit pel temporal que va caure divendres a la nit i ahir al migdia, i que va deixar l’asfalt impracticable per l’acumulació de bassals, que primer van obligar a ajornar la qualificació i després van fer-la suspendre. D’aquesta manera, la graella de sortida la formen els millors resultats de la classificació combinada dels tres entrenaments lliures fets divendres. No gaire lluny de Viñales hi haurà Marc Márquez, que sortirà tercer. Entre els dos, la Suzuki de l’italià Andrea Iannone.

A la categoria mitjana, Àlex Màrquez sortirà segon, darrere de Franco Morbidelli, mentre que a Moto3, la pole va ser per al madrileny Jorge Martín.

Mirant al cel

El dubte per a aquest inici de campionat és en la meteorologia, ja que no es descarta que la pluja torni a fer acte de presència a Losail. I és que aquest any la comissió de seguretat ha donat llum verda perquè la carrera es pugui disputar encara que sigui amb aigua. Amb aquest asterisc, els pilots parlen d’una característica comuna: el vent del desert.

Un aire que troben de cara a la recta principal i que els condiciona el pilotatge, no només pel que fa a l’estabilitat, ja que sovint la pista s’omple d’una fina capa de sorra que dificulta el grip de les motos. La sorra també preocupa els mecànics, ja que queda acumulada a l’entrada dels radiadors i perjudica el sistema de refrigeració del motor.

Després de Qatar, el Mundial viatjarà cap a l’Argentina per seguir amb un calendari pràcticament calcat al de l’any passat. Les principals diferències són dues: que entre la primera i la segona prova hi haurà una setmana extra de descans perquè els equips puguin enviar el material sense problemes -va ser una de les complicacions del curs passat- i que canvia l’ordre dels GP de la Gran Bretanya i d’Àustria, que seran el número 10 i 11 de la temporada, respectivament.