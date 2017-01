El tresor hivernal de la Bundesliga

Sam Allardyce, exseleccionador anglès i ara al Crystal Palace, ha arrencat l’any maleint els ossos de l’organitzador del calendari de la Premier League. “Se l’ha de fer fora”, va etzibar després que el seu equip hagués de jugar un diumenge i un dimarts al vespre amb tot just 40 hores de descans. José Mourinho va celebrar dilluns passat que el seu Manchester United fos capaç de vèncer dos rivals: el West Ham i “la fatiga”. Arsène Wenger va renegar que el calendari de partits en aquestes dates festives des de Sant Esteve fins passat Cap d’Any és “el més dispar dels últims 20 anys”. I Pep Guardiola procura mossegar-se la llengua perquè és la seva primera temporada al futbol anglès i li toca “adaptar-s’hi”.

La bogeria de partits acumulats a la Premier League contrasta amb l’aturada hivernal a la Bundesliga. Prou que ho sap el mateix Guardiola, que com a tècnic del Bayern deia que eren una benedicció aquests pràcticament 40 dies de pausa. L’equip desconnectava mentalment amb entrenaments allunyats de l’estrès competitiu, carregava piles i posava a punt la majoria de jugadors que havien caigut lesionats abans de Nadal. En aquesta edició, la Bundesliga s’atura des del 21 de desembre fins al cap de setmana del 20 al 22 de gener. I ho fa més per seny que no pas perquè sigui vigent el motiu pel qual es va implantar l’anomenada Winterpause a partir de la temporada 1986/1987. Fins llavors el campionat alemany no descansava més enllà dels dies de Nadal, si bé s’havien d’ajornar molts partits a causa de les nevades, les gelades i el mal temps, que, de retruc, feia que molts fans renunciessin a anar als estadis. La temporada 1969/1970, per exemple, es van haver de suspendre tants partits que la final de la Copa alemanya es va haver d’endarrerir fins després del Mundial de Mèxic, és a dir, fins al 29 d’agost de 1970. Però el que llavors era problemàtic ja no seria cap impediment ara. Des de la temporada 2008/2009 tots els equips de Primera i Segona a la Bundesliga estan obligats a tenir calefacció a la gespa. Així que l’argument per mantenir l’aturada no és ja meteorològic sinó de salut, de cuidar els jugadors.

Amb l’aglomeració de partits que hi ha arreu del món, la Bundesliga protegeix la seva aturada d’hivern com si fos or pur. I això que ja és la lliga més curta de les principals a Europa, amb quatre jornades menys que la italiana, l’espanyola o l’anglesa.

Potser la pausa hivernal se li fa llarga a l’aficionat, però no deixa de ser una mostra d’extraordinària sensatesa en l’hiperinflat món del futbol. Que preguntin als entrenadors de la Premier League si no els agradaria ser, en això, una mica alemanys.