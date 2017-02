L'odissea a la pista d'Adrián Solano, l'esquiador que no havia vist mai la neu

Primer va estar a punt de generar un conflicte diplomàtic entre els governs francès i veneçolà, després va ser desqualificat i finalment ha reconegut que no havia vist mai la neu. Adrián Solano, que malgrat tot assegura que s'ho va passar "de meravella", va ser el curiós protagonista del Campionat Mundial d'esquí de fons que es celebra a Lathi (Finlàndia) des de dimecres.

El vídeo de l'actuació de l'esquiador durant la prova de 10 km ha fet la volta al món. Des de la seva sortida a pista es fa evident que no sap esquiar. El jove, de 22 anys, cau durant el recorregut, trenca un dels bastons i fins i tot surt del camí. El van desqualificar en el quilòmetre 6 però ell va continuar fins que va creuar la línia de meta, amb un gran somriure. Després Solano va admetre davant de diversos mitjans que era el primer cop que trepitjava la neu. I doncs, què hi feia en un Mundial d'esquí?

"A Veneçuela no hi neva"

Solano va assegurar que havia complert el seu somni en creuar aquella línia de meta. Portava un any entrenant, però com que a Veneçuela no hi neva, el jove practicava una modalitat d'esquí sobre rodes anomenada 'rollerski', segons informa la CNN.

El 16 de gener Solano va arribar a París amb l'objectiu de viatjar a Suècia, on volia entrenar un mes sobre neu per acostumar-se al nou terreny abans de fer la prova. Un cop a París la gendarmeria francesa el va deportar al seu país en considerar-lo un immigrant irregular. Els agents no es van creure que participés en un Campionat Mundial d'esquí perquè van al·legar, segons ell mateix va relatar a la CNN, que "a Veneçuela no hi ha neu".

El succés gairebé va provocar un conflicte diplomàtic entre França i Veneçuela. La cancellera veneçolana, Delcy Rodríguez, va manifestar a Twitter que el govern del país presentaria una queixa oficial contra aquesta deportació.

Siguiendo instrucciones del Pdte @NicolasMaduro presentaremos fuerte protesta al gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano https://t.co/hrhlGYkQGY — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 de febrer de 2017

Solano va aconseguir participar finalment a la prova, però va lamentar no haver disposat del mes que havia previst per entrenar amb neu, la qual cosa va anar en perjudici de la seva actuació. Malgrat tot s'alegra d'haver aconseguit creuar la línia de meta, i va assegurar a la CNN que es va sentir "com un nen" quan va tocar la neu per primera vegada.