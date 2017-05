El trident més prolífic de l’altra Lliga juga a l’Espanyol

L’Espanyol torna a gaudir d’un atac que fa patxoca. És l’atac que formen Gerard Moreno (25 anys), Pablo Piatti (28) i Leo Baptistão (24). No ocupen pràcticament cap portada, però, treballant des de l’ombra mediàtica, s’han convertit en el trident més prolífic de l’altra Lliga, aquella en què conviuen els equips que opten a les places que els deixen els tres principals candidats al títol. Amb aquests tres jugadors, l’Espanyol ha recuperat un atac vertiginós capaç de firmar xifres més que envejables. I això que, fins que fa pocs dies, quan el club va quedar-se Piatti en propietat, l’entitat blanc-i-blava no tenia els drets totals de cap d’ells. Tots tres, això sí, tenen contracte i seguiran el curs vinent.

En aquesta Lliga, els tres punyals periquitos van firmar 29 dianes i van repartir 21 assistències. Només les davanteres del Barça, el Madrid i l’Atlètic han participat en l’elaboració, aquest curs, de més gols que els tres atacants espanyolistes (50). Lideren la llista Messi, Suárez i Neymar, amb 79 gols i 42 passades de gol, i els segueixen els madridistes Cristiano, Morata i Isco (50 dianes i 20 assistències), i els matalassers Griezmann, Gameiro i Carrasco (38 gols i 17 assistències).

Xifres en mà, cap altre trident de la Lliga ha aportat més als seus equips. La incidència dels tres periquitos també és de les més altes del campionat. Han sumat el 59% dels gols del seu equip, tercer percentatge més elevat després del 68% del trident blaugrana i del 60% que van registrar Sergio León, Roberto Torres i Kenan Kodro a l’Osasuna. “No em marcava cap xifra a l’inici de curs, però m’he anat sentint molt bé, amb confiança dels companys, cos tècnic, club i afició. Espero poder donar més la temporada que ve”, explicava fa unes setmanes Moreno, que tanca el curs amb 13 gols, la millor marca de la seva carrera. Un de cada 3,6 remats de l’Espanyol va córrer a càrrec seu. L’Espanyol té pendent negociar amb el Vila-real la compra del 50% restant dels seus drets.

També ha acumulat grans xifres Piatti, un dels jugadors més complets de la Lliga: 10 gols i 10 assistències (només el trident del Barça ha assolit una doble figura en aquests àmbits). “És una de les meves millors temporades. Des del principi em vaig trobar molt a gust en un equip on vull aconseguir grans coses”, va reconèixer l’argentí, que participa en un gol cada 118 minuts. El club blanc-i-blau l’ha comprat al València per 1,3 milions d’euros.

Un minut més que Piatti (119) necessita Baptistão per generar o firmar alguna diana (sis gols i sis assistències). Al brasiler, però, una incòmoda talàlgia al taló dret unida a dues petites lesions musculars més li han tret continuïtat i només ha pogut disputar 21 duels. Ha estat gairebé mig curs de baixa per problemes físics. Piatti va perdre’s cinc duels per lesió, dos per la clàusula de la por del València i un per sanció. El més regular ha sigut Moreno, que només va ser baixa a San Mamés per acumulació de cinc grogues. És, de fet, el jugador de camp amb més minuts disputats de tota la Lliga (3.280) i només el superen tres porters, Ochoa, Rulli i Adán.

Amb aquests condicionants, el perpetuenc, l’argentí i el brasiler només han acabat coincidint sobre la gespa en 912 dels 3.420 minuts de l’última Lliga (un 26% del temps total). Quan tots tres s’han trobat, però, els engranatges ofensius de l’Espanyol han funcionat a una velocitat diferent de quan algun d’ells no hi era. No és casual, doncs, que el club blanc-i-blau només hagi perdut tres dels disset partits en què han coincidit, i ha sigut contra tres dels quatre primers (Sevilla, a fora, i Madrid i Barça a Cornellà). Són pólvora periquita de present i encara tenen molt futur.

Chen activa la segona part del seu projecte

Chen Yansheng va aterrar ahir a Barcelona amb la intenció de resoldre, en pocs dies, les qüestions que han d’empènyer l’Espanyol a la segona fase del seu procés de creixement. D’entre les prioritats del president blanc-i-blau hi ha la creació d’un director general esportiu que se situï entre Jordi Lardín i la directiva, i per al qual s’està sondejant el retorn d’Òscar Perarnau al club. Altres temes a l’agenda del mandatari xinès són detallar el pressupost per a fitxatges, donar volada a la internacionalització de l’entitat i prendre mesures per professionalitzar el femení.