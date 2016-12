Un any trist de notable

Fa pocs dies Josep Maria Bartomeu va posar una nota de 8 a l’any 2016. Esportivament l’equip de Luis Enrique ha aixecat Lliga, Copa i Supercopa, un balanç notable però amb un regust amarg, ja que el Reial Madrid de Zinedine Zidane, que va guanyar la Champions, ha acabat sumant més punts que els catalans durant l’any natural. Els blancs van fer un millor tancament de la temporada anterior -que va estar a punt de costar el títol als blaugranes, que finalment van poder resistir i alçar el trofeu en l’última jornada- i han liderat la competició aquesta primera meitat de curs. Al Camp Nou, però, confien que el Madrid decaigui durant el 2017 a causa de l’esforç del Mundial de Clubs, que els ha obligat a estar bé físicament abans d’hora.

Al Barça el gran canvi ha arribat a nivell institucional. Per primera vegada en la seva història ha sigut condemnat per dos delictes fiscals, i ha hagut d’assumir el pagament de 5,5 milions d’euros en el cas Neymar. Ha sigut el moment més complicat d’aquest 2016, que també ha tingut bones notícies per a la junta de Bartomeu, especialment en l’àmbit econòmic. El Barça, tal com va avançar l’ARA en el seu dia, ha posat fi al matrimoni de conveniència amb Qatar Airways. Els polèmics diners de la companyia aèria, que sempre han anat acompanyats d’un encès debat dins del barcelonisme, se substituiran pels 55 milions que arribaran de la japonesa Rakuten.

L’àrea de màrqueting és la que més ha crescut aquest any: s’han anunciat 7 noves marques en tan sols un trimestre, amb la voluntat de fer créixer els ingressos per poder fer front a les necessitats econòmiques de la institució, que passen sobretot per la renovació dels cracs, entre ells Leo Messi.

La millora del contracte de l’argentí ha anat lligada durant alguns mesos a una xifra: el número 21, els mesos de presó als quals va ser condemnat Messi per frau fiscal. La sentència del mes de juliol, que va ser recorreguda al Suprem, va suposar un fort cop per al futbolista, però afortunadament per als interessos del Barça, amb el pas del temps s’ha anat digerint i no serà el principal escull a l’hora d’afrontar la renovació.

Final d’era

Durant el 2016 Messi ha continuat marcant més gols (51) i jugant més que cap altre futbolista de la plantilla blaugrana (només s’ha perdut 8 dels 59 partits oficials). Ha sigut l’any en què Ivan Rakitic només ha jugat sencers una tercera part dels partits (20) i Andrés Iniesta només ha sigut titular en la meitat dels compromisos (31). És l’any de l’ostracisme d’ Aleix Vidal (22 partits sense convocar), i el del fons d’armari, que ha permès a Luis Enrique fer fins a 46 alineacions diferents i fer debutar 6 futbolistes del filial.

On hi ha hagut canvis importants és al Palau. Especialment en el bàsquet. Ha sigut un any dur, en el qual s’han continuat perdent molts diners (23 milions) i que ha servit per posar punt final a 9 temporades de Xavi Pascual a la banqueta del Barça. Després de l’adéu del tècnic català ha arrencat el projecte de Georgios Bartzokas, que de moment ja ha sumat 12 derrotes des que va arribar a Barcelona i que ha de conviure amb l’ocàs del jugador més emblemàtic del Palau durant els últims 20 anys: Joan Carles Navarro. El de Sant Feliu per ara ha disputat 52 minuts de 520 possibles. Els números parlen per si sols.