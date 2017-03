La UEFA no suspendrà l'àrbitre del Barça-PSG

No hi haurà nevera per a Deniz Ayketin, l'àrbitre que va xiular el partit dels vuitens de final de la Champions entre el Barça i el PSG. El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha deixat clar que no hi haurà sanció ni suspensió per al col·legiat alemany, durament criticat per alguns mitjans i el propi club francès després del 6 a 1 que es va viure al Camp Nou. Tot i que la majoria de l'opinió pública va explicar el resultat del partit pel joc blaugrana i el pas enrere dels parisencs, una corrent d'opinió -fonamentalment a Madrid i alguns mitjans francesos- va carregar contra l'àrbitre per haver afavorit el Barça. La UEFA, després d'haver deixat passar uns dies, ha sortit al pas de les informacions sobre el futur d'Ayketin.

"Quan alguna cosa no va bé, es discuteix, però no és qüestió de suspendre res. És com si suspenguéssim un jugador per fallar un penal", ha dit el màxim mandatari del futbol europeu.