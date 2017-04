València dictarà si encara es pot creure en el Barça Lassa de bàsquet

Aparcada definitivament l'Eurolliga, el Barça Lassa de bàsquet tindrà un test de primer nivell a València per saber on es troba (18:30, #0). El conjunt blaugrana visita la Fonteta en un duel per definir les primeres posicions de la Lliga ACB. L'equip de Pedro Martínez és l'únic que aguanta el ritme del Reial Madrid (19 victòries i 7 derrotes), tot i que arriba al partit contra el Barça amb la moral tocada per la derrota a la final de l'Eurocup contra l'Unicaja de Màlaga. En cas de victòria culer tots dos empatarien en el número de triomfs i derrotes.

Al Palau, a la primera volta, els catalans van superar per 12 punts els visitants gràcies a una irrupció estel·lar de Tyrece Rice. En canvi, a la Copa el València va ser el botxí de l'equip de Georgios Bartzokas. "Serà un bon test per a nosaltres, per saber on som en aquest moment després d'haver acabat de jugar l'Eurolliga", ha explicat el pivot croat Ante Tomic, que ha volgut remarcar que l'equip ha tingut per fi una setmana per preparar un partit, un fet gens habitual en la dinàmica de competició que s'ha seguit fins ara.

El conjunt valencià arriba al duel sense cap baixa, mentre per part blaugrana Juan Carlos Navarro i Justin Doellman " estan bé", però encara "els falta ritme" de competició, segons ha explicat Bartzokas: "especialment a Doellman que ha estat dos mesos fora i necessita temps per estar en ritme de partit".