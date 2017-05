Les vaques sagrades

Un dels problemes que tenen els grans clubs és que hi ha una sèrie de jugadors que han de jugar sempre. I ho fan més pel seu nom que no pas pel seu rendiment. I això els passa al Barça i al Madrid, indistintament. I sobretot quan arriben els partits més importants de la temporada les grans estrelles no se’ls volen perdre. Tenen uns drets adquirits -amb el suport normalment de la directiva- molt difícils de combatre per als entrenadors. La sort per a Luis Enrique aquesta temporada ha estat que els imprescindibles, Messi, Neymar i Suárez, estaven a un nivell tan bo i sobretot tan superior als suplents que la seva titularitat no generava cap tipus de discussió. Veurem com actua Valverde si li apugen el nivell de la plantilla i per tant la competència i algú fa ombra als tres del trident.

El Madrid, en canvi, amb una plantilla més ajustada i amb una tripleta de davanters més discutible, es troba sovint amb aquest problema. De fet, una gran majoria d’aficionats pensen que els blancs juguen millor sense la BBC -Benzema, Bale i Cristiano- que no pas amb els tres junts al davant. Té lògica, ja que la feina que fan jugadors com Isco o Marco Asensio no la fa cap dels altres davanters. I a més a més aporten molt talent i mobilitat a l’equip i ho demostren quan tenen l’oportunitat de ser titulars. I aquesta segurament ha estat una de les claus de la temporada: que Zidane no ha hagut de bregar amb alineacions polítiques perquè en molt poques ocasions ha pogut comptar amb la BBC disponible per jugar junts. I encara que sembli una contradicció, la lesió de Bale li ha anat molt bé al Madrid.

Si tots tres haguessin estat bé no sé si estarien celebrant la Lliga i preparats per jugar una altra final europea. I aquest és el debat que hi ha ara mateix a la capital espanyola. Si el gal·lès ha de jugar o no. Tot i que ja us contesto jo la pregunta: jugarà. És una final, es juga al seu país i vol jugar-la. I quan aquests jugadors volen jugar, i si a més tenen el suport del president, juguen. I quan ho fan junts el Madrid ho passa més malament. Recordem ara fa un any i mig, amb Rafa Benítez d’entrenador, que rebia el Barça al Bernabéu i va fer una alineació política i no la que ell creia per nivell de forma o de joc. El Barça va acabar golejant 0-4. I Benítez es penedeix de no haver mort amb les seves idees. Ves que no li passi el mateix a Zidane si aposta per Bale, Benzema i Cristiano junts a Cardiff i acaba perdent la final de la Champions.