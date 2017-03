Villar i la Federació Espanyola de Futbol, imputats per prevaricació, apropiació indeguda i malversació de 1,2 milions

La Federació Espanyol de Futbol i el seu president Ángel Maria Villar han estat imputats per tres delictes, segons ha avançat el diari El País. Segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés aquest diari se'ls imputa els delictes de prevaricació, apropiació indeguda i malversació de 1,2 milions d'euros de diners públics. D'aquesta manera, Villa haurà de declarar al jutjat número 4 de Majadahonda que ha admès a tràmit la denúncia del candidat a la presidència de la RFEF, Miguel Galán. La Fiscalia Especial contra la Corrupció també s'ha sumat a la causa.

Inicialment, Galán havia denunciat que una subvenció del Consell Superior d'Esports (CSD) de 299.000 euros a la RFEF, i que s'havia de destinar a un projecte d'una escola de futbol per a nens a Haití, no va acabar en el destí acordat. Ara, amb el nou escrit que la Fiscalia ha remés al Consell Superior d'Esports, hi ha tres projectes més sense justificar: un centre de tecnificació (287.000), un de captació per a gestors a Amèrica (254.000) i un projecte per a escoles a Àfrica i Iberoamèrica (462.000). D'aquests diners, segons El País, només se'n van justificar 100.000 euros.