Una volta amb Quique amb millores i promeses per complir

“Aquest partit marcarà el que volem fer fins a final de temporada”. Quique Sánchez Flores ha parlat clar en la prèvia d’un duel, el que enfrontarà aquest dissabte l’Espanyol contra el Granada (13 h, BeIN LaLiga), qualificat com a “determinant” de cara al futur més imminent del seu equip. El duel tancarà una primera volta de transició i creixement on el conjunt espanyolista ha mostrat, en algunes fases, el que busca un tècnic encara insatisfet amb el que veu. Guanyar el Granada significaria firmar la millor primera volta des del 2011, però no són els punts el que realment preocupa al preparador madrileny, que ha demanat “un acte de rebel·lia” als seus homes per fer front al “conformisme d’anys anteriors”.

Dimarts, el tècnic va mantenir una extensa xerrada de gairebé tres quarts d’hora per recuperar anímicament l’equip i analitzar el partit de Mestalla, un pas enrere que no vol que es repeteixi. “Vull arribar als aficionats, emocionar-los. Creixerem si pensem en nosaltres mateixos, sense comparar-nos ni distreure’ns”, va explicar el dia de la seva presentació. Set mesos després, Quique, amb cinc derrotes en 20 duels (25%) se situa com el el cinquè tècnic de la història blanc-i-blava amb menor percentatge en aquest registre, únicament superat per Josep Mauri (20%), José Antonio Camacho (21,7%), Rafa Iriondo (22,2%) i Fernando Riera (23,1%). L'Espanyol suma més punts (23) que en sis de les vuit últimes temporades, però, si s’analitza al detall, diversos registren situen l'Espanyol com un equip pragmàtic i menys ambiciós de l'esperat.

És el conjunt que menys remata en tota la Lliga (té una mitjana de 8,3 xuts per duel). Malgrat això, és el catorzè equip en gols a favor (22), dada que corrobora l’efectivitat que tenen els seus jugadors. Tenir poc la pilota ( 45% de possessió mitjana) i no imprimir un joc associatiu (amb una mitjana de 296 passades bones és el tercer pitjor equip en aquesta faceta) són dos hàbits acumulats dels darrers anys que, a més, s’afegeixen a un de nou: enguany, l’equip viu el 78% dels minuts els dos primers terços del camp. Allunyat de l’àrea rival, costa més generar perill.

Sort en té l’espanyolisme que Diego López sigui el segon porter amb millor percentatge d’aturades (72,6%, només superat per Asenjo). Quan Quique s’ha referit a que “a inici de curs hi havia coses que calia controlar i que ara es controlen”, indirectament feia referència al bagatge defensiu d’un conjunt que en les primeres nou jornades va encaixar 17 gols, mentre que, en els nou darrers, només n’ha rebut vuit. “Hem de tenir la fredor per saber quins aspectes controlem i ens fan ser competitius, i quines coses podem millorar”, analitza el tècnic. Quique és ben conscient que, en atac, els deures no estan sortint com voldria: Moreno (7 dianes) és l’únic punta que rendeix amb regularitat. Baptistão -que podria tornar a jugar en un parell de setmanes- per les lesions, Álvaro Vázquez, per manca d’adaptació física i a l’equip, i un Caicedo que -desconvocat per un procés febril-, pensa més en buscar-se una sortida, han demostrat versions molt allunyades del que s’esperava d’ells a l’estiu.

Sergio García podria suplir a Caicedo

Entre els tres sumen quatre gols que fan que l’espanyolisme recordi una vella glòria que es deixa estimar com Sergio García. El davanter del Bon Pastor veu amb bons ulls tornar, però per això caldria que Caicedo, amb una proposta del Vila-real, es marxés. “Probablement surti, pot passar qualsevol cosa, però cal contemplar l’opció que es quedi”, ha comentat un Quique que ha lloat Sergio García tot i evitar parlar d’un suposat interès, alhora que ha reconegut veure l’equatorià més dins que fora: “La mare de totes les coses és recuperar un jugador que volia sortir a l’estiu, i ja no té la confiança esportiva que desitjaria”. Un canvi a temps podria tornar a l’Espanyol part del gol perdut i satisfer objectius, com el top 10.