L'Atlètic Barceloneta guanya la cinquena Copa del Rei consecutiva en golejar a Sabadell (10-5)

L' Atlètic Barceloneta ha guanyat la seva cinquena copa consecutiva en imposar-se al CN Sabadell per 10-5. L'equip mariner ha demostrat la seva superioritat en una final que ha començat a decidir ja al primer quart. Els de Chus Martin havien vist aquesta temporada com el CN Sabadell els derrotava a al lliga trencant una ratxa de 41 partits sense perdre, motiu pel qual han estat més endollats que mai a la final per no donar opcions als vallesans, amfitrions del torneig.

Alberto Muñarriz i Fran Fernández han fet els dos del primer quart (2-0), primer quart on el porter mariner Daniel López Pinedo ho ha aturat tot. Marc Larumbe ha fet el 3-0 i Óscar Carrillo el primer gol sabadellenc, però al descans el Barceloneta guanyava 5-1 gràcies als gols d'Albert Muñarriz i Roger Tahull.

L'eslovac Martin Famera ha fet el 6-1 per donar inici al tercer quart. Carrillo, el referent ofensiu local, ha fet el 6-2. Fran Fernández s'ha encarregat de fer pujar al marcador el 7-2 amb el seu segon gol a la final i Carrillo, molt sol, ha fet el 7-3. Però Albert Muñarriz ha tancat el tercer quart amb el 8-3.

Blai Mallarach s'ha sumat a la festa a l'inici del darrer quart (9-3). I Carrillo, com no, ha fet el quart gol sabadellenc, el seu quart a nivell personal. Iván Gallego ha fet el 9-5, maquillant el marcador en el primer gol local d'un jugador que no ha estat Carrillo, quan el Barceloneta, que ha fet el 10-5, ja celebrava la seva tretzena copa.