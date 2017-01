Atlètic Barceloneta i Sabadell, favorits a la fase final de la Copa del Rei de waterpolo masculí

La 31a edició de la Copa del Rei de waterpolo arrenca demà a la piscina Carles Ibars de Sabadell, a on acudeixen vuit aspirants al títol, sent l'Atlètic Barceloneta i el CN Sabadell els favorits per disputar-se el títol diumenge a la gran final (12:00 hores).

L' Atlètic Barceloneta, líder a la Lliga i per ser l'equip més en forma, a més d'acumular quatre títols consecutius de la Copa del Rei, i el Sabadell, per tractar-se de l'equip local i l'equip que ha derrotat en lliga el Barceloneta, ocupant al segona posició a la lliga, semblen destinats a ser finalistes.

Els quarts de final de la Copa del Rei arrencaran demà amb un interessant Terrassa-Barcelona. L'equip vallesà és el tercer a la Lliga i es troba en un gran moment, quan en la tercera jornada va guanyar 9-10 a la piscina del Sabadell. En els segons quarts de final, el Canoe-Barceloneta no hauria de ser complicat per al vigent campió i superar a un conjunt madrileny que arriba a Sabadell liderat pel màxim golejador de la categoria, Víctor Gutiérrez, amb 43 gols.

El tercer partit de quarts mesurarà al Sabadell contra el Mataró. Per la seva condició de local i per ser un dels favorits al títol, l'equip de Chava Gómez apareix com el clar elegit per jugar una de les semifinals. L'últim partit de quarts de final serà entre el Sant Andreu i el Mediterrani.

Calendari

Quarts de final, divendres 27 de gener:

CF1: Terrassa - Barcelona 15:30 hores

CF2: Canoe - Atlètic Barceloneta 17:00 hores

CF3: Sabadell - Mataró 18:30 hores

CF4: Mediterrani - San Andreu 20:00 hores

Semifinals, dissabte 28 de gener:

SF1: Guanyador CF1 - Guanyador CF2 11:30 hores

SF2: Guanyador CF3 - Guanyador CF4 13:00 hores

Final, diumenge 29 gener:

Final Guanyador SF1 - Guanyador SF2 12:00 hores