L'asseguradora Zurich demana que l'acció de responsabilitat contra Laporta s'acabi sense nova sentència

L'acció de responsabilitat contra Joan Laporta i 4 exdirectius més podria quedar-se sense sentència de l'Audiència de Barcelona. Això, almenys, és el que demana en un escrit de 5 pàgines l'asseguradora Zurich, que a finals del 2016 va arribar a un pacte amb el Barça per pagar 6,2 milions i quedar apartada del procediment. La junta de Josep Maria Bartomeu va fer públic el passat 21 de febrer que no demanarà cap tipus de compensació econòmica als 5 exdirectius que van decidir no pactar amb el club, en cas que l' Audiència de Barcelona resolgui que el mandat de Laporta va acabar amb pèrdues. Es tractava d'un desestiment parcial del recurs d'apel·lació presentat contra la sentència dictada pel jutge José Manuel Martínez Borrego en primera instància.

La directiva actual però, que va apartar del procediment els 12 exdirectius que sí van decidir pactar amb el club, va mantenir la petició que l'Audiència de Barcelona es pronunciï sobre els paràmetres comptables, és a dir, vol sentència en relació als altres cinc exdirectius. Zurich, tal com ha avançat la SER, s'hi oposa perquè la sentència de primera instància "és ferma per als 12 demandats" que han arribat a un acord amb el club i en cas de nova resolució hi podria haver "paràmetres comptables diferents".

A més a més, Zurich demana que no hi hagi nova sentència - prevista per al 21 de març- perquè considera que l'acció del Barça "no compleix amb els requisits d'admissibilitat exigits per la jurisprudència" perquè no existeix "incertesa alguna" en haver-hi ja "una sentència" i perquè no hi ha cap possibilitat que el club pateixi "un perjudici". La companyia sol·licita acabar amb el procediment "per falta d'interès legítim del demandant" (el propi Barça) i perquè el contrari generaria "inseguretat jurídica en tots els demandats".