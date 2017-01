5 cites imprescindibles del 080

El 080 Barcelona Fashion es posa en marxa aquest dilluns al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), per convertir la ciutat en un aparador de les marques i els dissenyadors catalans de més prestigi. Fins aquest divendres, 3 de febrer, hi haurà desfilades, 'showrooms', festes i moltes sorpreses: un caramel per a tots els apassionats de la moda i les últimes tendències. Aquests són els cinc imprescindibles d'una setmana plena de glamur.

1. Pierre Cardin, un convidat molt especial

Aquest any, el 080 compta amb la presència de l’emblemàtic dissenyador francès Pierre Cardin, que en la vetllada inaugural del dia 30 de gener presentarà la seva producció teatral ' Dorian Gray. La bellesa no té pietat', un muntatge musical basat en l'obra d’ Oscar Wilde. I és que aquesta edició del certamen ha posat el focus a potenciar el tàndem moda-cultura i generar sinergies entre la moda i altres manifestacions artístiques. Per això també ha escollit un escenari com el TNC, el principal referent de les arts escèniques a Catalunya.

540x306 El dissenyador francès Pierre Cardin aterra a Barcelona / GETTY El dissenyador francès Pierre Cardin aterra a Barcelona / GETTY

2. Fins a 33 marques i dissenyadors

En aquesta edició del 080, 33 marques i dissenyadors mostraran les seves creacions per a la tardor-hivern 2017-18. Com ja és habitual, firmes veteranes com Miriam Ponsa, Txell Miras o TCN conviuen amb dissenyadors més joves com Krizia Robustella. Fins i tot hi ha qui s'estrena a la passarel·la, com són els joves creadors Daniel Rosa, Anel Yaos, Pilar del Campo i la firma Aubergin. El certamen, també compta per primer cop amb la firma de moda infantil Little Creative Factory i amb el prestigiós dissenyador ZE Garcia.

3. Un mercat obert al públic

Un dels objectius del 080 és atreure els barcelonins perquè coneguin les marques i els dissenyadors de casa nostra. Per això en aquesta edició es torna a celebrar el 080 Fashion Market, dins l'Open Area, un espai obert al públic que compta amb la presència d' una vintena de botigues efímeres de moda i complements. Diversos dissenyadors i marques que desfilen també seran presents al Fashion Market: Oscarleon, Anel Yaos, Pilar del Campo, Blame, Daniel Rosa i Aubergin.

540x306 El Fashion Market del 080 / 080 FASHION WEEK El Fashion Market del 080 / 080 FASHION WEEK

4. Una tendència en auge: 'See now-buy now'

Les noves tecnologies han canviat els hàbits de consum, que afavoreixen la immediatesa: allò que el públic veu sobre la passarel·la, es vol adquirir en el moment, i això s'anomena ' see now-buy now'. El 080 incorpora aquesta opció per tal que els dissenyadors i marques que hi participen puguin presentar col·leccions a punt per comercialitzar en el marc del Market Place. La firma de moda infantil Boboli, les marques de moda Custo Barcelona, TCN i Escorpion i el dissenyador convidat aquesta edició, ZE Garcia, desfilaran amb col·leccions 'in time' amb les propostes per a la primavera-estiu 2017.

5. Inauguració d'un nou H&M al passeig de Gràcia

Dins del programa d’activitats paral·leles, dimecres, 1 de febrer, tindrà lloc la inauguració de la H&M Flagship Barcelona, al Passeig de Gràcia, que serà una de les més grans del món. Un nou concepte de botiga que oferirà una experiència de compra renovada amb totes les col·leccions amb les quals compta la marca. La botiga obrirà les portes al públic a partir de divendres, 3 de febrer.